Когда будет ямочный ремонт? Около «Северного» воронки от бомбежки

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Антон:

Хочу узнать,когда начнется ямочный ремонт дорог? Хотелось, чтобы обратили внимание на сквозной проезд по микр-ну «Северный». Там такие ямы встречаются!!! Не ямы, а воронки после бомбежки. И с каждым днем они увеличиваются.

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