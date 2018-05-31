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В боях ММА четыре медали завоевали бойцы из Бердска

Воспитанники спортшколы «Авангард» продолжают традиции именитого Ивана Тарасенко, дважды побеждавшего на первенстве Европы по боевым искусствам.

31.05.2018 Фото: ОФКиС Бердска 2 коммент.

В боях ММА четыре медали завоевали бойцы из Бердска

Победители фестиваля боевых искусств

Победно для бердчан 26 мая в Новосибирске завершился всероссийский фестиваль боевых искусств.

Представители секции смешанных единоборств спортивной школы «Авангард» успешно прошли все этапы отборов и проявили свои силовые и волевые качества.

— Можно смело говорить о том, что в секции растет достойная смена именитому Ивану Тарасенкову, который дважды побеждал на первенстве Европы по ММА и прославил свою спортшколу за границей, — рассказали в бердском управлении физкультуры и спорта.

Результаты:
Витя Швецов — 1 место
Тимофей Плотников — 2 место
Рома Пантелеев — 2 место
Саша Омельянчук — 3 место

Подготовил спортсменов тренер Юрий Сысой.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Поздравляю, молодцы парни!

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  2. Человек

    Молодцы ребята!
    Вот про это надо писать редакции чаще,а не про тех,кто «украл,выпил,в тюрьму». Тогда нашей молодежи будет с кого брать пример,и вырастет достойная смена.
    Человек —- *IN LOVE*

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