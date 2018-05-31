В боях ММА четыре медали завоевали бойцы из Бердска

Победно для бердчан 26 мая в Новосибирске завершился всероссийский фестиваль боевых искусств.

Представители секции смешанных единоборств спортивной школы «Авангард» успешно прошли все этапы отборов и проявили свои силовые и волевые качества.

— Можно смело говорить о том, что в секции растет достойная смена именитому Ивану Тарасенкову, который дважды побеждал на первенстве Европы по ММА и прославил свою спортшколу за границей, — рассказали в бердском управлении физкультуры и спорта.

Результаты:

Витя Швецов — 1 место

Тимофей Плотников — 2 место

Рома Пантелеев — 2 место

Саша Омельянчук — 3 место

Подготовил спортсменов тренер Юрий Сысой.