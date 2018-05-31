Разбил голову спрыгнувший «для адреналина» с грузового поезда подросток в Хакасии

Транспортные полицейские провели проверку по факту травмирования несовершеннолетнего, спрыгнувшего с грузового вагона в Хакасии. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе сибирского управления МВЖ на транспорте.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России провели проверку по факту травмирования 17-летнего жителя города Абаза. Юноша обратился за помощью в местную больницу с диагнозом сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Он пояснил, что травму получил в результате падения с грузового вагона, стоявшего на станции Абаза.

На место происшествия выехали инспекторы ОДН и выяснили, что пострадавший и пятеро его товарищей в возрасте от 15 до 18 лет, гуляя на улице, пришли на грузовой двор станции Абаза. В поисках приключений и, как выразились участники инцидента, «для адреналина», они залезли на полувагоны, груженые металлоломом, стали по ним бегать. В какой-то момент несовершеннолетние увидели идущего в их сторону мужчину, испугавшись, спешно начали спрыгивать. В это время у одного мальчика зацепилась за ногу металлическая деталь, и она отлетела на голову сверстника. Парень ненадолго потерял сознание. Друзья вызвали такси и доставили его в больницу.

С целью профилактики правонарушений и травмирования подростков, стражи порядка провели с ними беседы, проверили их семьи. Лишь в одной установлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны матери по воспитанию 15-летний сына, который систематически пропускает уроки без уважительной причины, не выполняет домашние задания. Женщина привлечена к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

В отношении четырех участников происшествия, достигших возраста привлечения к административной ответственности, составлены протоколы по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ «Проход железнодорожных путей в неустановленных местах».

Все материалы для рассмотрения и принятия решения направлены на Комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города Абаза. Информации направлены в органы системы профилактики.