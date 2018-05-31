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Иск в суд на «АСК Строй» за не построенный забор подал житель Бердска

Представитель ответчика на судебные заседания не является. Фирма, обманувшая не одного клиента в Бердске и Искитимском районе, еще существует на бумаге, но услуги не предоставляет.

31.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Иск в суд на «АСК Строй» за не построенный забор подал житель Бердска

В отношении «АСК Строй» уже были вынесены судебные решения, но судебные приставы не нашли ни должника, ни его счетов, ни имущества

Подал иск в суд на защиту прав потребителей житель Бердска. В прошлом году он заключил договор с фирмой «АСК Строй» на установку забора и внес предоплату. Забор ему не поставили, а предоплату не вернули. Вместе с истцом в суд ходят и сотрудники Роспотребнадзора.

— Мы составили заявление на обеспечение иска. Фирма по бумагам существует, но услуги не оказывает. Уже прошло одно заседание суда. Ответчика на нем не было. Судья объяснила, что суд может вынести решение и без присутствия ответчика, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Олег Шадрин весной 2017 года заключил договор на 241 264 рубля по установке забора с фирмой «АСК Строй». Внес предоплату 150 тыс. рублей на закупку стройматериалов. Забор так и не поставили. Бердчанин написал заявление в полицию. Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях компании признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

Директором ООО «АСК Строй» является Илья Зорин. Он же и Алексей Колотий — совладельцы фирмы. Алексей Колотий утверждал, что фирма распалась. Нет средств, чтобы вернуть долг клиентам.

Вслед за Олегом Щадриным в «Курьер. Среда. Бердск» обратился Евгений Репешко из Ново-Лебедевки. У него с фирмой «АСК Строй» произошла похожая ситуация. Репешко обратился в суд. Суд постановил не только взыскать с ООО «АСК Строй» оплату по договору 50 500 рублей, но и неустойку, и компенсацию морального вреда. Всего 104 232,75 рублей.
Судебные приставы не смогли найти ни руководителя фирмы, ни его имущества, ни его счетов.

Не смог вернуть долг 150 000 рублей и сын Натальи Лаптевой. Более четырех лет назад он отдала эту сумму совладельцу фирмы «АСК Строй» Алексею Колотию. Был суд, который постановил вернуть кредитору с насчитанными процентами 342 000 рублей. И в этом случае судебные приставы не взыскали долг по описанным выше причинам.


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