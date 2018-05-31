Иск в суд на «АСК Строй» за не построенный забор подал житель Бердска

В отношении «АСК Строй» уже были вынесены судебные решения, но судебные приставы не нашли ни должника, ни его счетов, ни имущества
Подал иск в суд на защиту прав потребителей житель Бердска. В прошлом году он заключил договор с фирмой «АСК Строй» на установку забора и внес предоплату. Забор ему не поставили, а предоплату не вернули. Вместе с истцом в суд ходят и сотрудники Роспотребнадзора.
— Мы составили заявление на обеспечение иска. Фирма по бумагам существует, но услуги не оказывает. Уже прошло одно заседание суда. Ответчика на нем не было. Судья объяснила, что суд может вынести решение и без присутствия ответчика, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Олег Шадрин весной 2017 года заключил договор на 241 264 рубля по установке забора с фирмой «АСК Строй». Внес предоплату 150 тыс. рублей на закупку стройматериалов. Забор так и не поставили. Бердчанин написал заявление в полицию. Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в действиях компании признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».
Директором ООО «АСК Строй» является Илья Зорин. Он же и Алексей Колотий — совладельцы фирмы. Алексей Колотий утверждал, что фирма распалась. Нет средств, чтобы вернуть долг клиентам.
Вслед за Олегом Щадриным в «Курьер. Среда. Бердск» обратился Евгений Репешко из Ново-Лебедевки. У него с фирмой «АСК Строй» произошла похожая ситуация. Репешко обратился в суд. Суд постановил не только взыскать с ООО «АСК Строй» оплату по договору 50 500 рублей, но и неустойку, и компенсацию морального вреда. Всего 104 232,75 рублей.
Судебные приставы не смогли найти ни руководителя фирмы, ни его имущества, ни его счетов.
Не смог вернуть долг 150 000 рублей и сын Натальи Лаптевой. Более четырех лет назад он отдала эту сумму совладельцу фирмы «АСК Строй» Алексею Колотию. Был суд, который постановил вернуть кредитору с насчитанными процентами 342 000 рублей. И в этом случае судебные приставы не взыскали долг по описанным выше причинам.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10