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Повысят цены интернет-провайдеры из-за «закона Яровой»

С лета тарифы увеличатся на 8-10%. Тем самым они возмещают миллиардные затраты на хранение информации.

31.05.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Повысят цены интернет провайдеры из за «закона Яровой»

Провайдеры и операторы несут убытки

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8−10%. Подорожание вступит в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение «закона Яровой». Несмотря на то что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов, передает Ъ.

Петербургский провайдер ООО «Телекомпас» (бренд «Комфортел») проинформировал клиентов о повышении абонентской платы за услуги связи на 8% с 1 июля 2018 года из-за вступления в силу «пакета Яровой», следует из письма, с которым ознакомился «Ъ». В нем компания указывает, что для нее вступление в силу закона означает «затраты свыше 60 млн руб. на закупку оборудования, на котором будет храниться информация».

О повышении стоимости некоторых тарифов на 10% с 1 июня абонентов проинформировал и провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), занимающий 11% российского рынка ШПД, следует из информации на сайте компании. Ранее провайдер уже повышал цены в апреле в некоторых регионах.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Постановление правительства, принятое в апреле, уточняет, что хранить переговоры и сообщения операторы обязаны шесть месяцев, а сообщения, которые пользователи передают через интернет, — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Как пояснил «Ъ» соучредитель «Телекомпаса» Дмитрий Петров, повышение тарифов на 8% позволит провайдеру покрыть затраты на реализацию «закона Яровой» в течение пяти лет. В компании считают, что оно станет минимально болезненным для абонентов.
Изображение: deposit

Оценка затрат в сумму более 60 млн руб. была дана исходя из стоимости оборудования, которое предлагает разработчик «МФИ Софт»: 37 млн руб. за хранилище объемом 10 Гбит сплошной полосы. «Для реализации требований закона нам нужно два таких хранилища», — пояснил господин Петров. По его мнению, поднимать цены неизбежно будут все операторы. «Сохранение прежних цен при таких затратах приведет к падению маржинальности, поскольку рынок не растет уже несколько лет», — уверен он.

В «ЭР-Телекоме» напрямую не связывают изменение тарифов с «законом Яровой», хотя ранее компания оценивала свои затраты на его реализацию в 50 млрд руб. «На деятельность операторов влияет экономическая ситуация: инфляция, рост затрат на оборудование, контент, увеличение инвестиционных расходов на модернизацию сетей, и, чтобы продолжать оказывать качественные услуги, операторы пересматривают стоимость услуг», — сообщил представитель компании. В апреле и июне «Дом.ru» пересматривает условия маркетинговых акций, в результате чего и меняется стоимость некоторых тарифов, уточнили в «ЭР-Телекоме».

Эксперты и участники рынка неоднократно предупреждали, что операторы компенсируют затраты на реализацию «закона Яровой» за счет увеличения тарифов. «Операторы обязательно переложат эти расходы на плечи абонентов, и тарифы повысятся», — согласен экс-министр связи, председатель совета директоров ОАО «Ангстрем» Леонид Рейман. «Это полностью ляжет на плечи потребителей, потому что по-другому не бывает», — считает и член совета директоров АФК «Система» Давид Якобашвили.

В феврале Аркадий Дворкович, занимавший тогда пост вице-премьера, на совещании по корректировке закона просил операторов не допустить повышения цен в связи с «законом Яровой» более чем на 5%, сообщал «Интерфакс». В результате корректировки «уровень требований был серьезно снижен, но в финансовом плане они все равно остались очень высокими», считает собеседник «Ъ» в одном из крупных операторов.

В бюджет «Ростелекома» на 2018 год расходы, связанные с «законом Яровой», не заложены, поскольку нет нормативных документов, четко описывающих технические требования и параметры оборудования, напомнили вчера «Ъ» в пресс-службе компании. Представитель «Вымпелкома» лишь сообщил, что оператор планирует исходить из баланса интересов клиентов и конкурентной ситуации на рынке. В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев. МТС оценивала свои затраты на «закон Яровой» в 60 млрд руб. на ближайшие пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд руб., «МегаФон» — в 40 млрд руб.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    это просто очередной сбор денег..
    террористы и так знают способы безопасного общения в интернете …как и хакеры..)
    да и бороться надо с причинами терроризма, а не с следствием — а эти причины всегда социально -экономические в первую очередь…
    а теперь будут еще больше сажать людей ..за лайки и репосты .):
    Судебный департамент Верховного суда опубликовал статистику о деятельности судов в 2003 — 2016 годах. Согласно данным статистики, с 2005 года начался резкий рост числа осуждённых за «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (статьи 275 — 284.1 УК РФ), в том числе за государственную измену, экстремизм и разглашение гостайны. https://team29.org/facts/enemy-of-the-state/
    а вот с чего бы это в коленоподъемной -духовноскрепной России такой рост «преступлений против основ конституционного строя «? )

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  2. Сторонник

    Яровая придумал закон, пусть сама и платит из своего кармана, если ей так нужны наши переписки и разговоры.

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