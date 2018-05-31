Разрушенные колодцы угрожают безопасности детей в Бердске

Представители управляющих компаний Бердска хором пожаловались на опасные колодцы на своих территориях.

Во время совещания 30 мая в мэрии Бердска звучало много адресов с проблемными колодцами: ул. Звездная, 6, ул. Красная Сибирь, 130, ул. К. Маркса, 2Б и 22, а также ул. Ленина, 56 и ул. Вокзальная, 17.

Отдельного внимания, по словам представителя управляющей компании «СКС», заслуживает поврежденный колодец, расположенный по адресу: ул. К. Маркса 22. Он находится в непосредственной близости от детской площадки и представляет собой реальную опасность.

Ирина Корниевская, технический директор Комбината бытовых услуг, в чем ведении находятся колодцы, ответила собравшимся, что возьмет на контроль те участки, где находятся колодцы с дефектами или отсутствующими крышками.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук, восстановление разрушенных и просевших колодцев входит в план летних работ по подготовке к новому отопительному сезону.