Разрушенные колодцы угрожают безопасности детей в Бердске

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У дома Кр.Сибирь 104 — уже 2 месяца стоит такой же провалившийся колодец. УК поставила деревянные ограждения. А это — проезд кучи машин, т.к. через него едут домой жители 4-х девятиэтажек. В КБУ говорят — нет крышек, ждите… Чего? Зимы и снега? Там и так узкий проезд, с др стороны весь асфальт провалился от тяжести машин-мусоровозов. Зимой вообще все занесет. Или провалится кто-нибудь. Почему надо случиться горю, чтобы ЖКХ городское подняло пятую точку от мягкого стула и хоть сделало видимость активной деятельности.
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По ул. Новый поселок, идёт канализационный коллектор от Нового поселка до Речкуновки, на протяжении всего коллектора, все колодцы находятся без крышек, а ведь с активным строительством новых домов в Сибиряке, появилось много детей на этой улице. Ждём новую трагедию? Или специалисты КБУ не знают об этой проблеме?
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