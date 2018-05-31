КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
Продам 1к
Продам 3-ю квартиру на ул. Ленина 89130110664
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бензин подорожал на 2 рубля за две недели в Бердске

До 61,2 млрд рублей подорожала новейшая ракета-носитель «Союз-5»

Обнаружили переплату за коммуналку в поселке Светлом Бердска

Колбасу на стенах развешивали в советском магазине старого Бердска

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Россия встречает лето с курсом доллара в 62 рубля и евро в 72,5 рубля

Остановить повышение цен на бензин пообещали нефтяники правительству

$5 млн похитили из арестованных денег Захарченко

За смерть 5-летнего сына на квадроцикле 3 года условно получила его мать из Бердска

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Разрушенные колодцы угрожают безопасности детей в Бердске

Управляющие компании просят устранить повреждения колодцев. Их восстановление бердские коммунальщики запланировали на лето.

31.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Разрушенные колодцы угрожают безопасности детей в Бердске

Дефектный колодец у детской площадки на ул. К. Маркса, 22

Представители управляющих компаний Бердска хором пожаловались на опасные колодцы на своих территориях.

Во время совещания 30 мая в мэрии Бердска звучало много адресов с проблемными колодцами: ул. Звездная, 6, ул. Красная Сибирь, 130, ул. К. Маркса, 2Б и 22, а также ул. Ленина, 56 и ул. Вокзальная, 17.

Отдельного внимания, по словам представителя управляющей компании «СКС», заслуживает поврежденный колодец, расположенный по адресу: ул. К. Маркса 22. Он находится в непосредственной близости от детской площадки и представляет собой реальную опасность.

Ирина Корниевская, технический директор Комбината бытовых услуг, в чем ведении находятся колодцы, ответила собравшимся, что возьмет на контроль те участки, где находятся колодцы с дефектами или отсутствующими крышками.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук, восстановление разрушенных и просевших колодцев входит в план летних работ по подготовке к новому отопительному сезону.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бензин подорожал на 2 рубля за две недели в Бердске Бердский приют животных «Надежда» сообщает свои официальные реквизиты До 61,2 млрд рублей подорожала новейшая ракета-носитель «Союз-5»

(2) Комментариев

  1. Бердчанка

    У дома Кр.Сибирь 104 — уже 2 месяца стоит такой же провалившийся колодец. УК поставила деревянные ограждения. А это — проезд кучи машин, т.к. через него едут домой жители 4-х девятиэтажек. В КБУ говорят — нет крышек, ждите… Чего? Зимы и снега? Там и так узкий проезд, с др стороны весь асфальт провалился от тяжести машин-мусоровозов. Зимой вообще все занесет. Или провалится кто-нибудь. Почему надо случиться горю, чтобы ЖКХ городское подняло пятую точку от мягкого стула и хоть сделало видимость активной деятельности.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Сторонник

    По ул. Новый поселок, идёт канализационный коллектор от Нового поселка до Речкуновки, на протяжении всего коллектора, все колодцы находятся без крышек, а ведь с активным строительством новых домов в Сибиряке, появилось много детей на этой улице. Ждём новую трагедию? Или специалисты КБУ не знают об этой проблеме?

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика