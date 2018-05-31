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День бревна активно отметят эко-фестивалем на побережье в Бердске

В классическом понимании «День бревна» — это процесс ничего неделания, но волонтеры предлагают альтернативу.(ПРОГРАММА)

31.05.2018 Фото: Предоставлено пресс-центром мэрии Бердска Один комментарий

День бревна активно отметят эко фестивалем на побережье в Бердске

День бревна можно провести с пользой

2 июня 2018 года в парке отдыха «На камнях» состоится уникальное событие для города Бердска – городской творческий эко-фестиваль «День бревна».

В классическом понимании «День бревна» — это процесс ничего неделания, но представители Волонтёрского совета Бердска, которые являются инициаторами этого мероприятия, предлагают жителям города альтернативу. По замыслу организаторов, бердчана будет предложено объединиться в одну большую неравнодушную группу и провести санитарную очистку единственного на Микрорайоне пляжа от мусора и ежегодного «топляка» (деревья, прибитые волной к берегу).

Предварительное количество участников, не менее 50 человек: жители, руководители и представители некоммерческих организаций, депутаты Совета депутатов Бердска, представители местных отделений парламентских политических партий, первые лица органов исполнительной власти города, рассказал один куратур Евгений Коржов.

Программа фестиваля:

09:00 – встреча участников фестиваля;

09:30 – 14:30 – санитарная очистка берега;

15:00 – полевой массовый ранний ужин и творческие номера от участников фестиваля.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Праздник малоактивных женщин :-D :-D :-D

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