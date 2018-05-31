На пост руководителя УЖКХ назначат ответственного за содержание дорог в Бердске

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из информированных источников, на пост руководителя бердского управления ЖКХ хотят назначить Максима Совбанова. Сейчас он является заместителем директора Центра муниципальных услуг и курирует содержание дорог и благоустройство города. Но перестановки произойдут в том случае, если нынешний начальник УЖКХ Владимир Захаров согласится занять пост вице-мэра по ЖКХ и градостроительству.

Такое предложение сделал Захарову глава города Евгений Шестернин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако Владимир Николаевич пока не назначен. Он колеблется в том числе и потому, что опасается за эффективную работу своего управления без его руководства. Кроме того, Захаров хотел бы остаться депутатом горсовета, чтобы и с этой стороны влиять на процессы в ЖКХ. Но при назначении на высокий пост замглавы ему придется сдать депутатский мандат.

Максим Совбанов рассказал, что ему пока не делали официального предложения и он узнал о себе как о возможной кандидатуре на должность руководителя муниципального предприятия из публикаций в «Курьер. Среда. Бердск».

— Надо подумать, готов ли я к такой ответственной должности. Сил немерено. Только у меня сейчас одно направление, а там другое. Кроме того, я не карьерист. А в ЖКХ много людей, которые хотели бы сделать карьеру. Меня волнует не это, а то, чтобы порядок в городе был. Я здесь родился, вырос и не собираюсь отсюда уезжать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович.

Он высказал свою позицию относительно совмещения сотрудников ЖКХ основной деятельности с депутатством. Пока они заседают в комитетах и на сессиях, работа стоит.

-Почему от ЦМУ нет ни одного депутата? Потому что им некогда заниматься общественной нагрузкой — работы вагон. Как только сессия начинается, половина управления ЖКХ сидит в мэрии, — поделился Совбанов.

48-летний замдиректора ЦМУ не завидует тому, кто придет на его место в случае кадровых перестановок: работа без выходных и праздников, днем и ночью в любую погоду. Тем не менее, считает Максим Совбанов, организация работ налажена четко и без пробуксовок. Он опасается, что если методы руководства из Центра муниципальных услуг он перенесет в управление ЖКХ, «оттуда все разбегутся».

-Я ни в коем случае не хочу сказать, что в УЖКХ плохо работают. Просто у меня иное управленческое видение, — подчеркнул Максим Флюрович.

Как сообщал «Курьер. Среда.Бердск», кроме Совбанова в списке претендентов на должность руководителя городского управления ЖКХ также есть Андрей Вишневский, занимающий там пост начальника отдела благоустройства.