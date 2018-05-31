Путину не нравится быть «старшим братом»

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Не нравится пусть уйдёт
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Сечин и его молодая жена живут хорошо, Шувалов и его собаки живут хорошо, Железняк и его британские дети живут хорошо, Гундяев на яхте живёт хорошо, виолончелист Ролдугин живёт хорошо, Медведев и его уточки живут хорошо, Ротенберги живут хорошо, шубохранитель Якунин живёт хорошо, Кадыров живёт очень хорошо, Тимченко, Ковальчуки живут хорошо, ну и так далее…Кто же его отпустит
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