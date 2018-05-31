Путину не нравится быть «старшим братом»

Владимир Путин заявил, что его смущает, когда Россию называют «старшим братом». Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым, передает РИА Новости.

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин.

Во время переговоров Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС «Белене», если София примет решение соорудить атомную электростанцию.

Глава государства также заявил, что накануне встречи с болгарским премьером обсудил продление «Турецкого потока» с Эрдоганом. По словам Путина, в Анкаре поддержали строительство газопровода в сторону Болгарии.

В 2014 году власти Болгарии отказались от прокладки трубопровода «Южный поток» по территории страны. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. С 2019 года Болгария будет получать российский газ именно через этот газопровод.