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Путину не нравится быть «старшим братом»

Президент заявил, что смущается, когда так называют Россию — старшего всегда побуждают заплатить.

31.05.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Путину не нравится быть старшим братом

Владимир Путин на заседании Русского географического общества

Владимир Путин заявил, что его смущает, когда Россию называют «старшим братом». Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым, передает РИА Новости.

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин.

Во время переговоров Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС «Белене», если София примет решение соорудить атомную электростанцию.

Глава государства также заявил, что накануне встречи с болгарским премьером обсудил продление «Турецкого потока» с Эрдоганом. По словам Путина, в Анкаре поддержали строительство газопровода в сторону Болгарии.

В 2014 году власти Болгарии отказались от прокладки трубопровода «Южный поток» по территории страны. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. С 2019 года Болгария будет получать российский газ именно через этот газопровод.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Не нравится пусть уйдёт

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  2. Новый мэр

    Сечин и его молодая жена живут хорошо, Шувалов и его собаки живут хорошо, Железняк и его британские дети живут хорошо, Гундяев на яхте живёт хорошо, виолончелист Ролдугин живёт хорошо, Медведев и его уточки живут хорошо, Ротенберги живут хорошо, шубохранитель Якунин живёт хорошо, Кадыров живёт очень хорошо, Тимченко, Ковальчуки живут хорошо, ну и так далее…Кто же его отпустит :-D

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