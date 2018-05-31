Запретить продажу сигарет в День без табака хочет Минздрав

Минздрав России предлагает ограничить в стране продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России подготовил и направил в регионы письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий 31 мая, когда во всем мире будет отмечаться Всемирный день без табака», — говорится в сообщении.

В частности, в письме Минздрав России предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

«Среди этих мер могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие», — рассказали в Минздраве.

Там напомнили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире в целом, от курения каждый год погибает 5,4 миллиона людей, что превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.

«Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье», — подчеркнули в министерстве.