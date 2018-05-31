«Смешарики» и воспитатели учат поведению на дорогах детсадовцев Бердска

Познавательный урок «Безопасная дорога» провели сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области для ребят средней, старшей и подготовительной групп детского сада «Сибирячок» в Бердске.

С малых лет ребятам дошколятам помогают педагоги образовательного учреждения освоить дорожную грамоту, научиться видеть и наблюдать за всем происходящим вокруг, разобраться в непростых правилах дорожного движения. Организованные встречи детей с автоинспекторами ГИБДД направлены на закрепление их знаний безопасного поведения на дорогах и формирование транспортной культуры у ребят.

В ходе беседы инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала юным участникам о местах безопасного движения для пешеходов, для ребят во время катания на самокатах, роликах и велосипедах. С помощью видеоматериалов все дружно отгадывали загадки о средствах регулирования и дорожных знаках, вспоминали правила пассажиров во время поездки на автомобиле или автобусе. Охотно активные ребята поделились с инспектором о своем опыте перехода через дорогу, рассказали о правильных действиях на разные сигналы светофора, а также вспомнили о переходах на улицах города без светофоров и дорожной разметки «Зебра».

Юных пешеходов познакомили со светоотражающими материалами, рассказали и показали их принцип действия, а также о необходимости использовать на одежде и предметах в темный период времени. Для закрепления знаний ребята старшей группы изготовили светоотражающие наклейки, сами увидели их яркий свет и обещали обязательно показать их родителям, рассказать о полезном применении.

В заключение мероприятия детям показаны мультфильмы «Азбука безопасности со Смешариками» и «Безопасная дорога».

— Такие мероприятия в интересной игровой форме позволяют малышам лучше усвоить нормы и навыки правильного поведения на улицах, формировать в себе дисциплинированного участника дорожного движения, — уверены в группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области.