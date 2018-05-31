РПЦ и детский омбудсмен уговаривали родителей платить алименты в Новосибирской области

30 мая в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области состоялась беседа с наиболее злостными неплательщиками задолженности по алиментам в рамках всероссийской акции «Судебные приставы-детям» и приуроченная к Международному дню защиты детей.

Судебные приставы во главе с заместителем руководителя УФССП Светланой Ивановой организовали мероприятие, участие в котором приняли ведущий инспектор отдела анализа рынка труда Дмитрий Зиновьев, член Общественного совета при УФССП России по Новосибирской области, протоиерей Константин (Востриков) Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви, а также помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Инга Гладышева.

Вместе они разъяснили принудительно доставленным неплательщикам всю тяжесть их проступков, показали возможности для их исправления и ответили на интересовавшие должников вопросы.

В атмосфере, созданной, благодаря раздаче злостным неплательщикам по алиментам рисунков их детей, а также трансляции социальных роликов о необходимости детям родительской заботы, многие из должников задумались над тем, чтобы пересмотреть отношение к своим чадам.

Пробудить родительский долг в недобросовестных папах и мамах также помогли меры принудительного исполнения. По завершению мероприятия судебные приставы-исполнители арестовали 15 сотовых телефонов и автомобиль Renault Logan 2008 года выпуска, принадлежащие должникам.

В отношении 12 неплательщиков составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в суд. Стоит отметить, что неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей влечёт административное наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 20 000 рублей.