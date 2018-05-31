Убийство журналиста Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой СБУ

Российский журналист Аркадий Бабченко жив, а его «убийство» было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак.
СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, отметил он. Грицак утверждает, что Бабченко «заказал» завербованный российскими спецслужбами украинец.
«За выполнение задания российских спецслужб гражданин «Г» предложил своим знакомым из числа бывших атошников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко», — сказал глава СБУ.
По его словам, организатора убийства задержали в Киеве «около трех часов назад», передает РИА Новости.
»Прямо сейчас <…> продолжаются следственные действия с этим гражданином, <…> проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания», — добавил Грицак.
Он отметил, что исполнитель покушения начал сотрудничать со следствием и будет проходить по делу как свидетель.
Глава СБУ утверждает, что заказчики преступления планировали убийство тридцати человек на Украине.
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Извинился за «ад»
После этого к журналистам вышел сам Бабченко. Он заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него «заказе» и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
«Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти. <…> Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня», — сказал Бабченко.
Сообщения об «убийстве»
Ранее сообщалось, что во вторник вечером журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.
Соседка предположила, что убийца пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.
Украинская полиция заявляла, что рассматривает версию о причастности к инциденту российских спецслужб. Был опубликован фоторобот подозреваемого.
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Какая страна ,такие и спецслужбы ничего умнее и придумать не смогли бы. Трюк для дешевого сельского участкового,да и то наверное он поумнее схему разработает
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Очень рад, что журналист жив. Заказчика раскрутить по-полной до самого верха. Это же ждет и прочих «ихтамнетов».
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» Глава СБУ сообщил, что гражданин Г. имел еще одно задание от спецслужб РФ — нелегально закупить за российские деньги оружие и боеприпасы и создать в центральной части Украины базы, где это оружие будет храниться.
«Заказ в количестве 300 автоматов Калашникова, сотен килограмм взрывчатки, в неограниченном количестве патронов, боекомплекты для АГС, минометные мины и многое другое», — перечислил Грицак.»
Хрень какая-то. Этот Г. должен был по рынкам бегать и боеприпасы в промышленных количествах закупать?
Это прям водевиль ,студия НВО отдыхает..)
Наверное, следующим заданием очередному нанятому террористу будет прокопать туннель под кабинет Порошенко или как у Савченко: миномётами обрушить купол Верховной Рады. )))
Хотя Бабченко многим не нравился и с российской стороны, может, и был какой то заказ от частных российских влиятельных лиц , не спорю — но накручивать при этом на создание баз с оружием — это уже непрофессионально, слишком разные задачи…Это уже СБУ увлеклось..)
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А российским либероидам и прочей оп-позиции теперь как быть-то?! Ведь два дня ходили на «немцов мост», рыдали-проклинали, носили венки и портреты…? Семь баянов порвали «про Путина и террор ВЧК/ГПУ/НКВД/КГБ/ФСБ»…?!
А «оно» живо-здорово и лыбицццо?! Там же уже все неполживые «защитники прав общечеловеков» отстрелялись проклятиями и обвинениями?! Да и «дело скрипалей» теперь как-бэээ окончательно скомпрометировали попутно?! Не?!
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А российским либероидам и прочей оп-позиции теперь как быть-то?! Ведь два дня … рыдали-проклинали
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а ватникам и прочим путриётам как быть? два дня радвались-плясали, хунту клеймили — а тут обломмм
а либеройдам чо: ну, пили заупокой – ррраз! и не сходя с места – за здравие
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