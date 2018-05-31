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КамАЗ раздавил Chevrolet Klan на повороте в Новый поселок в Бердске

В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Участники аварии перегородили федеральную трассу Р-256 в направлении Новосибирска.

31.05.2018 Фото: Полка ДПС ГИБДД по НСО 2 коммент.

КамАЗ раздавил Chevrolet Klan на повороте в Новый поселок в Бердске

КамАЗ победил

Во вторник, 29 мая, около 11 часов вследствие несоблюдения очередности проезда, произошло дорожно-транспортное происшествие на бердском участке трассы Р-256.

Водитель, управляя КамАЗом, двигался по федеральной трассе  со стороны Новосибирска в направлении Бердска и на 30-м километре дороги начал поворачивать в Новый поселок. Совершая левый поворот на регулируемом перекрестке, грузовик столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан», который двигался во встречном направлении.

— В результате ДТП травмирован пассажир «Шевроле», — рассказали в группе пропаганды областного полка ДПС ГИБДД.

КамАЗ раздавил Chevrolet Klan на повороте в Новый поселок в Бердске

КамАЗ раздавил Chevrolet Klan на повороте в Новый поселок в Бердске


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(2) Комментариев

  1. 123

    Стрелки там не хватает для адекватного поворота налево в Новый поселок. Не понятно когда зеленый у встречного потока, а когда красный.

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  2. леся

    легковушечки будьте внимательны.камазы всегда побеждают.

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