КамАЗ раздавил Chevrolet Klan на повороте в Новый поселок в Бердске

Во вторник, 29 мая, около 11 часов вследствие несоблюдения очередности проезда, произошло дорожно-транспортное происшествие на бердском участке трассы Р-256.

Водитель, управляя КамАЗом, двигался по федеральной трассе со стороны Новосибирска в направлении Бердска и на 30-м километре дороги начал поворачивать в Новый поселок. Совершая левый поворот на регулируемом перекрестке, грузовик столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан», который двигался во встречном направлении.

— В результате ДТП травмирован пассажир «Шевроле», — рассказали в группе пропаганды областного полка ДПС ГИБДД.