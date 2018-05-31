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За хищение 130 млн рублей на 13 лет сядет в тюрьму экс-главбух полиции Красноярска

Возмещать ущерб подполковник Надежда Николаева будет шубами и квартирами, в том числе в Москве.

31.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео Ъ 5 коммент.

За хищение 130 млн рублей на 13 лет сядет в тюрьму экс главбух полиции Красноярска

Надежда Николаева во время суда

Бывшая главный бухгалтер МУ МВД России «Красноярское» и ее подчиненная признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге. Им удалось похитить более 130 млн рублей. Вину в преступлении они не признали, передает Тайга.инфо.

Обвинительный приговор 30 мая вынесен бывшему главному бухгалтеры МУ МВД России «Красноярское» Надежде Николаевой и бухгалтеру МУ МВД России «Красноярское» Ларисе Медиевской.

«Приговором суда Николаевой назначено наказание в виде лишения 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением специального звания подполковник полиции, Медиевская приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Большая часть арестованного в ходе следствия имущества по решению суда будет обращена в счет возмещения причиненного ущерба», — сообщили в СК по Красноярскому краю.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что у Николаевой арестованы пять квартир, одна из которых в Москве, автомобиль Toyota RAV-4, а также дорогие наряды шубы и меховые полупальто, оцененные в 20 млн рублей.

Как удалось установить следствию, Николаева и Медиевская искажали данные бухгалтерского учета и создавали подложные документы. Таким образом, с 2007-го по 2012 год им удалось похитить более 130 млн рублей, выделенных из краевого и федерального бюджетов на выплату денежного содержания сотрудникам УВД по Октябрьскому району города Красноярска и МУ МВД России «Красноярское».

Объем уголовного дела составил около 115 томов, допрошено около 260 свидетелей, назначено и проведено порядка 30 различных экспертиз.


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(5) Комментариев

  1. zizou

    Вину в преступлении они не признали, передает Тайга.инфо.

    Обвинительный приговор 30 мая вынесен
    ===============================
    да как так-то?? она же не признала вины и с выводами следствия не согласна — значит, не виноватая она *CRAZY*

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  2. Гость

    Вот горе-то! Надо, чтобы бердчане ей подсказали: разводишься — уже половина имущества у супруга и выводится из-под ареста! Потом заявляешь: все шубы, квартиры, машины принадлежат бывшему мужу! — И суд тут же соглашается! И фсёёёёё! Живёшь со своим супругом, как ни в чём не бывало, рассказывая приставами, что лично у тебя нет ни копейки! Делов-то!
    Всем спасибо, все свободны! ;) %) *CRAZY* :P :-D

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  3. Аноним

    половина Бердска согласно оказаться на ее месте .За такие бабки нужно давать пожизненное . Пример средняя зарплата 35000 НА 12 РАВНО 420000 В ГОД . А ТЕПЕРЬ 130000000 ДЕЛИМ НА 420000 ПОЛУЧАЕМ ДОХОД ЗА 309 ЛЕТ . А у тети 130000000 делим на 13 лет доход в год 10000000 против 420000 честно заработанных . : :P :P

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