За хищение 130 млн рублей на 13 лет сядет в тюрьму экс-главбух полиции Красноярска

Бывшая главный бухгалтер МУ МВД России «Красноярское» и ее подчиненная признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге. Им удалось похитить более 130 млн рублей. Вину в преступлении они не признали, передает Тайга.инфо.

Обвинительный приговор 30 мая вынесен бывшему главному бухгалтеры МУ МВД России «Красноярское» Надежде Николаевой и бухгалтеру МУ МВД России «Красноярское» Ларисе Медиевской.

«Приговором суда Николаевой назначено наказание в виде лишения 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением специального звания подполковник полиции, Медиевская приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Большая часть арестованного в ходе следствия имущества по решению суда будет обращена в счет возмещения причиненного ущерба», — сообщили в СК по Красноярскому краю.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что у Николаевой арестованы пять квартир, одна из которых в Москве, автомобиль Toyota RAV-4, а также дорогие наряды шубы и меховые полупальто, оцененные в 20 млн рублей.

Как удалось установить следствию, Николаева и Медиевская искажали данные бухгалтерского учета и создавали подложные документы. Таким образом, с 2007-го по 2012 год им удалось похитить более 130 млн рублей, выделенных из краевого и федерального бюджетов на выплату денежного содержания сотрудникам УВД по Октябрьскому району города Красноярска и МУ МВД России «Красноярское».

Объем уголовного дела составил около 115 томов, допрошено около 260 свидетелей, назначено и проведено порядка 30 различных экспертиз.