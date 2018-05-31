За хищение 130 млн рублей на 13 лет сядет в тюрьму экс-главбух полиции Красноярска

Бывшая главный бухгалтер МУ МВД России «Красноярское» и ее подчиненная признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге. Им удалось похитить более 130 млн рублей. Вину в преступлении они не признали, передает Тайга.инфо.
Обвинительный приговор 30 мая вынесен бывшему главному бухгалтеры МУ МВД России «Красноярское» Надежде Николаевой и бухгалтеру МУ МВД России «Красноярское» Ларисе Медиевской.
«Приговором суда Николаевой назначено наказание в виде лишения 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением специального звания подполковник полиции, Медиевская приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Большая часть арестованного в ходе следствия имущества по решению суда будет обращена в счет возмещения причиненного ущерба», — сообщили в СК по Красноярскому краю.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что у Николаевой арестованы пять квартир, одна из которых в Москве, автомобиль Toyota RAV-4, а также дорогие наряды шубы и меховые полупальто, оцененные в 20 млн рублей.
Как удалось установить следствию, Николаева и Медиевская искажали данные бухгалтерского учета и создавали подложные документы. Таким образом, с 2007-го по 2012 год им удалось похитить более 130 млн рублей, выделенных из краевого и федерального бюджетов на выплату денежного содержания сотрудникам УВД по Октябрьскому району города Красноярска и МУ МВД России «Красноярское».
Объем уголовного дела составил около 115 томов, допрошено около 260 свидетелей, назначено и проведено порядка 30 различных экспертиз.
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Вину в преступлении они не признали, передает Тайга.инфо.
Обвинительный приговор 30 мая вынесен
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да как так-то?? она же не признала вины и с выводами следствия не согласна — значит, не виноватая она
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Это рафик не виноват…..
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Денег-то нет! Вот и держатся! Как умеют.
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Вот горе-то! Надо, чтобы бердчане ей подсказали: разводишься — уже половина имущества у супруга и выводится из-под ареста! Потом заявляешь: все шубы, квартиры, машины принадлежат бывшему мужу! — И суд тут же соглашается! И фсёёёёё! Живёшь со своим супругом, как ни в чём не бывало, рассказывая приставами, что лично у тебя нет ни копейки! Делов-то!
Всем спасибо, все свободны!
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половина Бердска согласно оказаться на ее месте .За такие бабки нужно давать пожизненное . Пример средняя зарплата 35000 НА 12 РАВНО 420000 В ГОД . А ТЕПЕРЬ 130000000 ДЕЛИМ НА 420000 ПОЛУЧАЕМ ДОХОД ЗА 309 ЛЕТ . А у тети 130000000 делим на 13 лет доход в год 10000000 против 420000 честно заработанных . :
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