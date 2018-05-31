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По новой системе 5 S врач из 15 минут приема 8 минут уделяет пациенту в больницах Новосибирской области

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По новой системе 5 S врач из 15 минут приема 8 минут уделяет пациенту в больницах Новосибирской области

Проект по повышению эффективности и качества здравоохранения запущен в 22 медицинских организациях региона. Новая модель внедряется по поручению Путина.

31.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

По новой системе 5 S врач из 15 минут приема 8 минут уделяет пациенту в больницах Новосибирской области

До Бердска новая система пока не дошла

На 20% увеличилось время непосредственного взаимодействия врача и пациента после внедрения в региональных поликлиниках системы 5 S, эффективного инструмента бережливых технологий в здравоохранении. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова 30 мая во время выездной проверки в ГБУЗ НСО «ГКП №27».

Учреждение в числе 22 медицинских организаций региона участвует в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», где в настоящий момент проходит конкурс «5 S – в ногу со временем». Система вводится для создания и поддержания высокопроизводительной поликлиники, ориентированной на пациента. Реализацию приоритетного проекта на территории региона держит на контроле глава области Андрей Травников, который поручил региональному минздраву улучшить качество взаимодействия врачей и пациентов за счет изменения управленческих подходов – это позволит решить многие проблемы в здравоохранении, в том числе, ликвидировать очереди в медицинских учреждениях.

Как отметила заместитель министра здравоохранения региона, система 5 S является с этой точки зрения эффективным инструментом. «В регионе поэтапно внедряется новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Проект запущен в 22 медицинских организациях Новосибирской области на 28 площадках. Он направлен на оказание доступной, быстрой, качественной медицинской помощи населению», – подчеркнула Елена Аксёнова.

Система 5 S, направленная на наведение порядка в рабочем пространстве, внедряется в медицинских организациях региона с 2017 года. Принципы 5 S – сортировка, порядок, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование – что позволяет добиться высоких результатов, без вложения больших финансовых средств в материально-техническую часть медицинской организации.

В Новосибирской области система введена в Детском поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» и терапевтическом отделении ГБУЗ НСО «ГП №16» и уже получила позитивные отклики врачей и пациентов. Так, из 15 минут приема 8 минут уделяется непосредственному взаимодействию пациента и врача – раньше на это затрачивалось на 20% меньше времени.

Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, направлена не только на стандартизацию кабинета врача, обучение медицинских работников новым стандартам, но и на создание комфортных пространств, в том числе открытой регистратуры, внедрение медицинской информационной системы внутри самих организаций, переход на единый интернет-сервис для записи на прием к врачу через портал госуслуг или мобильное приложение.

Как пояснила Елена Аксёнова, благодаря внедрению данных технологий маршрутизация станет более удобной, режим ожидания – минимальным, у пациентов будет больше времени для общения с участковым врачом или педиатром.

Для справки

С конца 2016 года по поручению президента Путина в России реализуется приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Его реализация позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Зачем тогда вообще к врачу ходить?
    Смысл?
    Она даже спросить ничего не успеет, а уж полечить и подавно

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • a.danilov

      затем, что нельзя просто зайти в рентген-кабинет и попросить сделать снимок.
      Сначала вам надо отстоять очередь в регистратуру, потом отстоять очередь к хирургу, который выпишет направление и вот только тогда вы сможете идти на рентген и вам сделают снимок.
      Итог вроде бы один, но зато сколько народу сразу «при деле»!

      Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Аноним

    Зашёл. поздоровался. ушёл.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. !!!

    Какая бумажка,а то иногда и больше 7 минут.Пациента смотреть чаще всего времени нет,прошли времена,когда доктора припадали к груди и говорили дышите не дышите!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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