КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру на ул. Ленина 89130110664
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Продам 1-ю квартиру
Продам1-комн квартиру
Продам1-комн квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Как сделать безопасным отдых детей в Бердске

Верхом цинизма назвали в Кремле обвинения Киева после убийства журналиста Бабченко

Сенаторы одобрили закон о контрсанкциях

Подал в отставку губернатор Алтайского края Александр Карлин

Дренаж в Бердске: Уже собрали первое колодезное кольцо для осушения города

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

За смерть старика в ДТП суд приговорил к 2,5 годам колонии подростка в Искитиме

Путину задали более 325 тыс. вопросов для «Прямой линии»

Глава минтранса пообещал постоянный уход за дорогой между поселками Бердска

Дренаж в Бердске: Начали устанавливать колодцы для осушения земли

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Лидия Алексеева, у вас «отлично» за тотальный диктант! Мы вас ищем!

Большая просьба откликнуться самой Лидии или знавших ее людей и передать эту информацию.

31.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Организатор тотального диктанта:
Центральная библиотека от лица организаторов Тотального диктанта просит откликнуться Алексееву Лидию, писавшую диктант в библиотеке на Свердлова, 1. Лидия стала отличницей диктанта этого года. Для нее подготовлен Сертификат отличника и подарок от экспертного совета акции . Большая просьба откликнуться самой Лидии или знавших ее людей и передать эту информацию. В любое время, до 18:00 зайти за подарком в библиотеку на Свердлова, 1.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пьяный «гонщик» на «девятке» устроил тройное ДТП в центре Бердска и сбежал Вице-мэр по ЖКХ и строительству пока не назначен в Бердске Инструкция: Как сделать безопасным отдых детей в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика