Лидия Алексеева, у вас «отлично» за тотальный диктант! Мы вас ищем!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Организатор тотального диктанта:

Центральная библиотека от лица организаторов Тотального диктанта просит откликнуться Алексееву Лидию, писавшую диктант в библиотеке на Свердлова, 1. Лидия стала отличницей диктанта этого года. Для нее подготовлен Сертификат отличника и подарок от экспертного совета акции . Большая просьба откликнуться самой Лидии или знавших ее людей и передать эту информацию. В любое время, до 18:00 зайти за подарком в библиотеку на Свердлова, 1.

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