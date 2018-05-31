2018-й – год 15-летия газеты «Курьер. Среда. Бердск». И мы начинаем наш праздничный марафон. Пока с объявления конкурса частушек о любимой редакции, о главном редакторе, о журналистах и рекламистах, о наших героях, о которых мы пишем каждую неделю, в общем, ждем критику, сатиру, обожание, любовь и пожелания в ваших частушках. Вы же помните, что конкурс частушек о «Курьере» мы уже запускали в 2013 году, когда нам стукнуло 10 лет? А зачем забывать хорошее?! Поэтому мы ждем ваши творения на ящик bkurer@mai.ru с темой «Частушки о Курьере». Обязательно указывайте ФИО и ваш номер телефона. Также можно приносить частушки в редакцию по адресам: Бердск, ул. Ленина, 38 и К. Маркса, 24, офис 2. Опять же указывайте ФИО и номер телефона (телефон нужен для связи, мы его не публикуем).
Внимание! Присылая нам в редакцию свои частушки, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и публикацию ваших произведений в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru с указанием ваших ФИО.
Награда – публикация всех ваших частушек на курьеровских площадках, а за самые оригинальные — прекрасный фирменный сувенир – курьеровская кружка «15 лет вместе»! Стартуем! Читатели печатного «Курьер» уже активно приносят в редакцию свои творения.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Роскомнадзор не страшен нам, —
блокировку снимем!
2 15
Всех «журит» Курьер-среда,
Не берут его года,
Молодой задор не гаснет
Болью стал для местной власти!
7 20
Новостей полно в сети
Но Курьер не обойти
Открываем и читаем
Бердска дрязги изучаем!
7 20
Взятку взял — конец карьере!
После критики «Курьера»
Смотреть телек — не могу
Там Песков несет пургу
5 10
Сайт Курьеровский открыт
Новостной поток бежит
Как и кто, и где украл,
И годами всё скрывал…
Про дороги и погоду,
Про пожары и про воду,
Про мосты и про решения,
Местной власти злоключения!
7 12
Лучший сайт Курьер-Среда!
Новостей полно всегда.
В дополнение,- газета.
Почитайте господа!
7 11
Нынче вам 15 лет!
В Бердске вы авторитет!
Поздравления примите!
С Днём рождения Глав.ред!
5 4
Жизнь течёт, бегут года.
Юбилей в «Курьер.Среда.»!
Отмечайте три пятёрки,
Журналистская братва!
5 4
Почитать хочу газету
А куплю так только эту
Называется «Курьер»
Бердской гласности пример
2 1
Почитал «Курьер» любимый,
Знаю где, чего и как.
С юбилеем поздравляю,
И желаю море благ.
1 0