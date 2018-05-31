Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Третью подарочную книгу о Бердске выпустил Издательский дом «БукЪвица»
Третью книгу «Бердск. 301 год» с фотографиями Бердска к Дню города выпустил Издательский дом «БукЪвица». Основная часть тиража изготовлена для администрации города. И самые заслуженные граждане нашего города получили ее в подарок из рук главы Евгения Шестернина, который поддержал продолжение проекта.
В прошлом году мы издавали небольшой тираж на продажу. Помня, что альбом был востребован, повторяем опыт.
В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.
Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.
Цена одной книги – 1800 рублей.
Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением. 96 страниц. Формат 310 на 310.
Тираж для реализации ограничен — 100 книг.
Для пенсионеров мы готовы сделать рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.
Предлагаем несколько вариантов оплаты.
Варианты оплаты:
1. За наличный расчет в редакции по адресам: Бердск, ул. К. Маркса,24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина,38 – вход с заднего фасада здания.
2. Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».
ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Юридический и фактический адрес:
633010, Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;
Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.
допофис: ул. Ленина, 38.
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В который уже раз задаюсь вопросом, почему «БукЪвица» не продаёт электронные версии этих книг???
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Книга на бумажном носителе — это нечто ценное, что приятно взять в руки в часы досуга. Это неспешый ход знакомства, воспоминаний, мыслей, анализа и др.
А чтение и созерцание книг в электронном варианте — это, всё же, нечто похожее на удовлетворение потребы, на ознакомление и расширение кругозора и т.п. Доходчиво ли излагаю, не соображу
Надо полагать, что когда-то появится и возможность знакомства с электронной версией
0 1
На кой эти книги? Цифровая эра наступила. Раньше открытку покупали поздравить и в конверте отправить теперь одним кликом в любую точку мира ватсап
4 3
Смею возразить, уважаемый Аноним. Электронные письма, сообщения и пр. не способны сохраниться так, как бумажные. Наверное в силу того, что теряются в бесконечности. Письма бумажные имеют больше шансов сохраниться и быть обнаруженными своими потомками в силу ограниченной пространственной возможности их сохранения. Конечно, не все имеют привычку и возможность хранить старое. То, что казалось малозначимым когда, со временем приобретает большую ценность.
Письма деревенские —
Как сводки фронтовые.
Несут они известия
Оттуда, — где родные.
Конвертичек вскрываю
Очень осторожно я.
Немножко помечтаю —
Вести в нём хорошие.
Почерком знакомым
Выведены строчки
О бедах рядом с домом —
До последней точки.
Мужчины, всё, уходят, —
Исходят мужики.
В деревне остаются
лишь бабы, старики.
Всё вокруг хиреет,
Рушится, стареет…
*****
При таком раскладе
Душа совсем в разладе.
Ну что же мне ответить,
Чем родных приветить?
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беда только носить письма не кому, а дроны не долетают!
1 0
Дождёмся, когда фото скачать можно будет
3 3
Я бы купила, но для меня дороговато
0 0
Давно две штуки купили, где «Бердск 302»?
0 0