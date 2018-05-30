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Верхом цинизма назвали в Кремле обвинения Киева после убийства журналиста Бабченко

Пресс-секретарь президента заявил, что РФ рассчитывает на «настоящее, а не показушное» расследование убийства российского журналиста. Украина становится опасной.

30.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Верхом цинизма назвали в Кремле обвинения Киева после убийства журналиста Бабченко

Дмитрий Песков

Выдвижение Киевом русофобских обвинений после убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вместо расследования является верхом цинизма, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обвинившего Россию в причастности к инциденту.

«Это верх цинизма — на фоне такого жестокого убийства русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы призывать к объективному расследованию», — подчеркнул Песков.

Трагедия произошла 29 мая в Киеве. Неизвестные несколько раз выстрелили в спину Бабченко, когда он возвращался домой. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

После произошедшего, как и спрогнозировал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Киев обвинил Москву в причастности к убийству. Это заявление было сделано украинским премьером Гройсманом. В РФ подобные обвинения считают очередной провокацией.

Кремль решительно осуждает убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, рассчитывает на «настоящее, а не показушное расследование» трагедии.

«Произошла трагедия, погиб гражданин РФ, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что Россия надеется «на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит».

Он подчеркнул, что Украина становится опасным местом для работы журналистов, это должно быть темой для жесткой международной реакции, передает ТАСС.

«В последнее время, к сожалению, Украина становится опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много журналистов, их выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым, это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая подвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации», — заявил представитель Кремля.


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