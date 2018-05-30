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Сенаторы одобрили закон о контрсанкциях

Ответные меры не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства, не производимые в России.

30.05.2018 Фото: СФ Нет комментариев

Сенаторы одобрили закон о контрсанкциях

В Совете Федерации

Совет Федерации России одобрил закон о мерах воздействия в ответ на недружественные действия США и других государств, передают «Известия». Госдума приняла документ в третьем, окончательном чтении, 22 мая.

Законопроект предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры со стороны каких-либо государств в отношении России. Кроме того, ответные ограничительные меры могут быть использованы против организаций, которые находятся под юрисдикцией недружественных стран.

По решению президента правительство получит право на введение различных мер противодействия. Они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства, не производимые в России и других странах. Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совета безопасности РФ. Кроме того, при устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, кабмин отменяет ответные меры.

Конкретные решения по данному закону не приведут к росту цен на продукты, заявил замглавы Минпроторга РФ Виктор Евтухов. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова также подчеркнула, что лекарственные препараты из США останутся на российском рынке после введения контрсанкций.


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