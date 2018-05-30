Подал в отставку губернатор Алтайского края Александр Карлин

Глава Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на источник в региональной администрации.

Александр Карлин объявил о своем уходе, как и предполагалось, на заседании правительства 30 мая. Глава написал заявление по собственному желанию в рамках обновления губернаторского корпуса.

По словам чиновника, президент Владимир Путин примет решение в течение дня. 30 мая будет назначен врио главы региона.

Александр Карлин поблагодарил президента за оказанное доверие: в 2005 году Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост губернатора.

«И мне лично, и Алтайскому краю была оказана всесторонняя помощь в решении вопросов, касающихся развития нашего региона», — сказал Карлин.

Губернатор отметил, что сегодня Алтайский край — «регион стабильности: социальной, политической, межрегиональной», который «динамично развивается».

В качестве одного из вероятных преемников Карлина источник Тайги.инфо называет замминистра строительства РФ Андрея Чибиса. Он родился в Чувашии, окончил Московский университет потребительской кооперации, был советником рязанского губернатора. С 2006 года работает в федеральных структурах, связанных с ЖКХ. В 2014-м стал главным государственным жилищным инспектором РФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно Чибис в ноябре 2017 года ославил Бердск на всю страну своей критикой ремонта дворов по программе «Комфортная среда». Впрочем, бердские власти посчитали, что высказывания замминистра носили «заказной характер». Дворы, как и обещали, отремонтировали нынешней весной.

Александр Карлин родился в 1951-м в Алтайском крае. Окончил Свердловский юридический институт, работал в органах прокуратуры и Минюсте. В 2004—2005 годах — начальник управления администрации президента по вопросам государственной службы.

После смерти алтайского губернатора Михаила Евдокимова в 2005 году был предложен Владимиром Путиным на должность главы региона. Через четыре года заксобрание продлило полномочия чиновника. В 2014 году он выиграл выборы, набрав более 72% голосов.

В 2018 году на мартовских выборах президента России Алтайский край дал один из лучших результатов коммунисту Павлу Грудинину. Владимир Путин набрал в регионе около 64% голосов.