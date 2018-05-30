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За смерть старика в ДТП суд приговорил к 2,5 годам колонии подростка в Искитиме

Громкое ДТП в р. п. Линево, когда 17-летний искитимец на ВАЗе сбил 88-летнего ветерана на «зебре» и скрылся, дошло до финала. Преступник отправится в воспитательную колонию.(ВИДЕО)

30.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео Один комментарий

За смерть старика в ДТП суд приговорил к 2,5 годам колонии подростка в Искитиме

На месте смертельного ДТП

Вынесен приговор по резонансному делу о ДТП в Искитимском районе, сообщил сегодня, 30 мая, старший помощник прокурора Новосибирской области Димитрий Лямкин.

Искитимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Искитимского района.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что подросток 11 сентября 2017 года в р. п. Линёво Искитимского района управлял автомобилем «ВАЗ 2106». Он нарушил Правила дорожного движения России, дорожные знаки «Пешеходный переход» и допустил наезд на потерпевшего 1929 года рождения на пешеходной разметке «зебра».

В результате противоправных действий злоумышленник по неосторожности причинил потерпевшему телесные повреждения, которые повлекли его смерть. Сам подросток скрылся с места происшествия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

11 сентября около 13.30 на пешеходном переходе в поселке Линево автомобиль ВАЗ-2106 сбил 88-летний местного жителя. Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу Искитима, но, несмотря на усилия врачей через несколько часов скончался от полученных травм головы. Известно, что погибший — ветеран труда Григорий Толстихин, уважаемый в районе человек.

После наезда на человека водитель «Жигулей» уехал с места ДТП. Сотрудниками полиции установлено, что водители из числа очевидцев происшествия предприняли попытку догнать и заблокировать автомобиль нарушителя. В нескольких сотнях метров от места ДТП сидевший за рулем «шестерки» бросил машину и скрылся.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность одного из находившихся в салоне «Жигулей». Им оказался 16-летний житель Искитимского района, ранее судимый за кражу и угон. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося и личности других лиц, находившихся в салоне ВАЗа, — рассказали в полицейском ведомстве.

Происшествие попало на видеокамеру. Видно, как «шестерка» на скорости несется к переходу, и даже не тормозит перед идущим с пакетами человеком. Дедушка мгновенно оказывается под капотом, теряя по пути пакеты с продуктами. Чтобы освободиться от «груза», «шестерка» сдает назад, буквально вытряхивая еще живого старца, и резко дает по газам. Другие пешеходы спешат на помощь к деду, вызывают скорую.

Суд приговорил 17-летнего к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору Искитимского районного суда от 23.01.2018 окончательно к отбытию ему назначено 4 года 3 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года.

Назначенное наказание он будет отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    За жизнь 2,5 года- смешно! Да ладно хоть так, а то большинство условно отделываются. 8)

    Thumb up 1 Thumb down 0

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