Путину задали более 325 тыс. вопросов для «Прямой линии»

Более 325 тыс. вопросов поступило на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня. Такие данные приводит телеканал «Россия 24».

По данным телеканала, общее количество поступивших вопросов по состоянию на 09:00 мск 30 мая составило 325 тыс. 278. Из них большинство вопросов было задано по телефону — более 199 тыс. вопросов. Свыше 84 тыс. вопросов поступило через СМС-сообщения и MMS.

Также около 25 тыс. вопросов на «Прямую линию» было задано через сайт программы, через официальное мобильное приложение — более 8,5 тыс., свыше 7 тыс. — с помощью социальных сетей.

Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2017 году «Прямая линия» проходила 15 июня.