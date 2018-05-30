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Глава минтранса пообещал постоянный уход за дорогой между поселками Бердска

В ответ на публикацию «Курьер. Среда. Бердск» в правительстве отчитались: ямы залатали асфальта от Нового до Светлого сделали, в 2018 году подготовят смету на капитальный ремонт.

30.05.2018 Нет комментариев

Глава минтранса пообещал постоянный уход за дорогой между поселками Бердска

Замеры на барышевской дороге к бердскому поселку Светлому

В ответ на публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о ремонте дороги между бердскими поселками Новым и Светлым пресс-служба правительства Новосибирской области направила информацию, подготовленную министерством транспорта и дорожного хозяйства Костылевским. Ответ пришел сегодня, 30 мая, по электронной почте. Публикуем его дословно.

«По информации администрации Новосибирского района Новосибирской области, на участке автомобильной дороги, проходящей по территории Новосибирского района (от микрорайона п. Новый до п. Светлый города Бердска) протяженностью 4,072 км в настоящее время ведутся работы по выполнению ямочного ремонта.

В связи с выпадением в апреле-мае 2018 года значительного объема осадков в виде дождя и мокрого снега подрядной организацией ООО «Тулз», по состоянию на 18.05.2018 выполнено устранение ямочности на 2-х километрах асфальтобетонного покрытия автодороги. Работы по ямочному ремонту продолжаются в периоды установления сухой погоды и будут ориентировочно завершены до конца мая 2018 года.

В рамках муниципального контракта подрядная организация будет круглогодично осуществлять полный комплекс подрядных работ по содержанию автомобильной дороги, обеспечивая на всем протяжении участка автодороги, закрепленного за Новосибирским районом, уровень содержания не ниже допустимого.

Кроме того, по информации администрации Новосибирского района, в 2018 году запланировано выполнение работ по разработке проектно-сметную документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «31 км а/д «М-52» -п. Новый — Морозово».

На участке автомобильной дороги «31 км а/д «М-52» — п. Новый — Морозово», проходящей по территории п. Светлый, относящийся к ответственности администрации города Бердска, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен в полном объёме».

Бердчане, живущие в поселке Светлом давно жалуются на безобразное состояние дороги, принадлежащей Барышевскому сельсовету. В частности Александр Волошин уже несколько лет добивается от власти нормального содержания дороги.

Совсем недавно Александр Андреевич одержал маленькую победу над чиновничьим бездействием. 25 апреля государственная инспекция дорожного надзора провела проверку состояния дороги, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Результатом этой проверки стало предписание на ликвидацию повреждений покрытия проезжей части на всем протяжении дороги. Позднее суд обязал администрацию Новосибирского района отремонтировать дорогу между поселками Новым и Светлым.

Как бы то ни было, предписание инспекции и решение суда выполняются. Дорогу ремонтируют. Но Волошин подозревает, что «заплатки» долго не продержатся — клали их в лужи. Но успокаивает хотя бы одно: глава минтранса пообещал, что за дорогой будет постоянный и комплексный уход.


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