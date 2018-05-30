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Дренаж в Бердске: Начали устанавливать колодцы для осушения земли

Руководить работами по созданию дренажной системы для отвода грунтовых вод приехал председатель совета директоров компании «Виогем» из Белгорода.

30.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Дренаж в Бердске: Начали устанавливать колодцы для осушения земли

Части колодца привезли на ул. Красноармейскую еще 25 мая

Сегодня, 30 мая, мэр Бердска Евгений Шестернин провел рабочее совещание по осушению земли в зоне подтопления в районе ул. Красноармейской. В нем принял участие председатель совета директоров компании «Виогем» Антон Экдышман. Именно эта фирма выиграла конкурс на сооружение дренажной системы для понижения уровня грунтовых вод. Стоимость контракта, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 24 млн рублей.

В течение последней недели идет активная подготовка к строительно-монтажным работам. Сегодня уже можно говорить о начале установки двух колодцев-«Ромашек». Подрядчик гарантирует строительство каждого колодца за 5-6 недель, но предполагает, что сроки удастся сократить.

Как пояснил Антон Экдышман, при содействии администрации удалось провести глубокий анализ самых низких мест на подтопляемой территории, с которых и решено было начать работу. Остальные колодцы будут смонтированы до начала 2019 года.

На месте установке первого колодца представитель белгородского «Виогема» рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о предстоящих работах. А их очень ждут местные жители. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несколько домов в зоне подтопления разрушены. Несколько семей даже пришлось переселять в маневренный фонд из-за угрозы обрушения домов.

Подробности — в ближайшее время.


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