Дренаж в Бердске: Начали устанавливать колодцы для осушения земли
В российской власти прибавится детей чиновников
Дети калечатся на игровой площадке в Бердске
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Украина обвиняет Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко
Требуют ответа от власти о земле и строительстве жители Бердска
Кремль отменил совещание по пенсионной реформе с участием Путина
Горячая вода пошла в домах центра Бердска с опережением графика
Фотоальбом «Последний звонок-2018» с фото всех выпускных классов вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Разбираться в вопросах медицины научат общественники жителей Бердска