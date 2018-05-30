Ростелеком защитит своих клиентов в Сибири от киберугроз

Компания предлагает комплексную систему кибербезопасности на базе единого центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности РТК SOC (Security Operation Center). К услугам SOC уже проявили интерес финансовые и образовательные учреждения, а также предприятия нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности.

«Ростелеком» создал специальное подразделение по разработке и внедрению продуктов и комплексных решений в области защиты информации, а также вывел на рынок услуги SOC. Специалисты «Ростелекома» могут проанализировать систему информационной безопасности клиента и предложить оптимальный по стоимости и функциональности набор защитных механизмов. В числе плюсов также возможность приобретать услуги у одного оператора, что минимизирует временные затраты на работу с договорами, счетами и упрощает контроль.

Ключевые сервисы для обеспечения базового уровня ИБ в любой компании – защищенная почта (AntiSpam), защита от DDoS-атак (Anti-DDoS), межсетевой экран (Firewall), удаленный доступ к VPN, предотвращение сетевых вторжений (IPS), защита корпоративных приложений (Web Application Firewall – WAF).

«Для крупных предприятий, государственных учреждений, компаний малого и среднего бизнеса защита информационных ресурсов становится вопросом первостепенной важности. Кибератаки наносят серьезный ущерб бюджету, приводят к потерям, связанным с непосредственной деятельностью: производством, логистикой, хранением и реализацией продукции. Поэтому число клиентов компании, которые интересуются услугами информационной безопасности (ИБ) и готовы доверить эти функции «Ростелекому», обладающему необходимыми техническими ресурсами и экспертизой в сфере ИБ, постоянно растет», – отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком» как признанный центр компетенций по информационной безопасности берет на себя всю систему защиты: организовывает защищенный транспорт, шифрование, защиту от целевых атак и DDoS-атак. Основное преимущество такого подхода заключается в том, что клиенту больше не нужно тратить средства и время на создание собственной системы информационной безопасности, он может купить готовую услугу под ключ.

Компания предлагает удобную и экономичную сервисную модель. Клиент вносит абонентскую плату, а оператор на постоянной основе выполняет функции департамента ИБ. Также «Ростелеком» берет на себя ответственность за конфиденциальность, целостность и доступность данных.