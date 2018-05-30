Дети калечатся на игровой площадке в Бердске

На площадке между домами №24, 25, 26 и 27 в Микрорайоне депутат горсовета Бердска Константин Болтрукевич, директор компании «Продсиб», построил игровую площадку с футбольным полем. Рядом с ней на муниципальной земле кто-то установил дополнительные футбольные ворота, поменьше. Со временем ворота пришли в негодность и стали весьма травмоопасными.

Читатель Татьяна Дюрягина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об опасной игровой площадке.

— «Продсиб» сделал футбольную площадку для ребятишек. Но там играют взрослые, а маленьких они туда не пускают. Позже кто-то сделал ещё одно дополнительное футбольное поле. Я к Болтрукевичу обращалась с вопросом «Кто это сделал?», он сказал, что не знает. Но ворота тоненькие, их очень быстро сломали. Теперь там остались обломки, торчащие по-над землей. Я хотела их выкопать, но не смогла, потому что там забетонировано в трех местах. Младшие футболисты там продолжают играть, когда на нормальное поле приходят старшие. Они же без футбола не могут… И калечатся на обломках этих ворот. Там можно и головой удариться, и проткнуть можно себе что-нибудь… В общем, хотелось бы привести в порядок маленькую площадку, чтобы там хотя бы обломки не торчали. Ну а если туда нормальные ворота удастся поставить — это будет просто замечательно, — сказала Татьяна.

Елена Максимова, референт руководителя УК «Сибирский стандарт», в чьем управлении находятся указанные дома, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», куда нужно обращаться, чтобы разобраться с травмоопасной площадкой.

— Управляющие компании ведают придомовой территорией. А площадка, о которой идет речь, находится на муниципальной земле. Скорее всего, всю информацию можно узнать у председателей совета домов, чья придомовая территория примыкает к этой муниципальной земле. А от них уже выйти и на того, кто ставил эти ворота и сможет их демонтировать.