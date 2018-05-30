В банк за страховой защитой

С 28 мая во всех офисах банка можно застраховать детей от несчастного случая по специальной программе «Под присмотром», а также приобрести страховку от потери работы.Особую актуальностьприобретает в период каникул, когда у детей много свободного времени и энергии, а родители не всегда могут контролировать их времяпрепровождение.Программа «Под присмотром» распространяется на детей от 1 года до 17 лет. Срок действия 1 год, страховая сумма от 50 тыс. до 100 тысяч рублей. Страховка действует в любой точке мира.Банк Акцепт давно предлагает своим заемщикам для уменьшения рисков невыплаты при кредитовании. Но последнее время появился интерес к этому виду страхования и у других клиентов, поэтому банк внедрил новую страховую программу «Позитивный настрой» от потери работы в случае сокращения, а также при ликвидации предприятия.

Напоминаем, что в Банке Акцепт можно также приобрести полисы страхования имущества и гражданской ответственности владельцев жилых помещений, выезжающих за рубеж, жизни и здоровья, а также страховку от мошенничества с банковскими картами.