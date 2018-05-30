Украина обвиняет Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко

29 мая в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что к этому причастна Россия. Об этом украинский премьер написал в Facebook, призвав наказать убийц. «Я убежден, что русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказал миру правду о российской агрессии»,— заявил Владимир Гройсман.

Глава украинского МИДа Павел Климкин, тем временем, убежден, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста. «Однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства»,— цитирует «Интерфакс» господина Климкина, выступившего на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности упомянул об убийстве в Киеве российского журналиста. Небензя заявил также, что в Украине «независимых и оппозиционных журналистов убивают» и предположил, что в этом обвинят Россию. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дези призвал власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста.

Совет по правам человека при президенте России намерен добиваться допуска российских правозащитников к расследованию убийства в Киеве гражданина РФ Аркадия Бабченко. В России назвали убийство «провокацией».

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

«В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете «скорой». ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался. Погибший — гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как известно, Бабченко был критиком Кремля и одним из основателей жанра современной военной прозы. Он работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», затем корреспондентом программы «Забытый полк», писал для «Крестьянской России». Работал в программах «Армейский магазин», «Постскриптум», подрабатывал таксистом.

В 2005–2011 годах с перерывом работал в «Новой газете» корреспондентом, вел репортажи с войны в Южной Осетии. Был издателем журнала «Искусство войны». Является автором нескольких книг. Лауреат журналистских и литературных премий.

В марте 2012 года был фигурантом уголовного дела за призывы к массовым беспорядкам в связи с публикацией в своем блоге о тактике, которую следует избрать оппозиции для борьбы с полицией. О результатах не сообщалось.

В декабре 2016 года высказался о том, что погибшие в авиакатастрофе артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления, вследствие чего подвергся критике.

В феврале 2017 года якобы в связи с угрозами в свой адрес покинул Россию, жил в Чехии, потом в Израиле, с августа 2017 года — в Киеве. С октября 2017 года являлся ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR, передает Ъ.