Кремль отменил совещание по пенсионной реформе с участием Путина

Совещание по вопросу повышения пенсионного возраста должно было состояться в среду, 30 мая, в Кремле под руководством президента Владимира Путина, сообщили два источника, знакомых с ходом подготовки совещания.

Но совещание у президента отменили, сообщили один из собеседников РБК и федеральный чиновник. В правительстве нет консолидированной позиции по вопросу будущей пенсионной реформы, объяснил источник РБК причину отмены.

В качестве параметров повышения президенту должны были представить два варианта, рассказал один из собеседников. В сценарии Минфина пенсионный возраст предлагается повысить для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Вариант Минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до тех же 65 лет.

Разногласия между ведомствами устранить не удалось, итоговых решений и окончательных расчетов нет, отметил собеседник РБК. В правительстве просчитываются и другие параметры повышения пенсионного возраста, указал еще один федеральный чиновник.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию ​​Пескову. Представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова не ответил на вопросы РБК. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой не стала комментировать ситуацию с совещанием.

Решение в правительстве только обсуждается, окончательные параметры повышения пенсионного возраста не согласованы, говорила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Источники РБК ранее сообщали, что пенсионный возраст могут начать повышать уже с 2019 года. В Госдуме ожидают, что внесение законопроекта может состояться в весеннюю сессию (она продлится до конца июля), рассказывал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Голикова отмечала, что пенсионная реформа — «не сиюминутная тема», но какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году.

Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» говорил, что если пенсионный возраст оставить неизменным, то на одного работающего гражданина будет приходиться два пенсионера. «Это ужасная ситуация. Никакая структура финансовая этого не выдержит», — уверен Силуанов. «Вопрос возраста — это, конечно, вопрос повестки дня. Мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и так далее», — заявил первый вице-премьер.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции говорил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. «Это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым. Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Или через полгода, либо через год», — подчеркивал глава государства. А в начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой, заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесет в нижнюю палату парламента свои предложения по повышению пенсионного возраста. Еще до формального назначения кабинета министров Медведев запланировал совещание, посвященное пенсионной реформе. Но, как сообщал РБК, на нем не были приняты конкретные решения.

Стандарт из 1930-х

Действующие границы пенсионного возраста были установлены в начале 1930-х годов. Ожидаемая продолжительность жизни россиян с тех пор выросла. Если в 1926–1927 годах, по данным Росстата, в европейской части РСФСР она составляла 40,2 года у мужчин и 45,6 года у женщин, то в 2018 году для мужчин и женщин этот показатель прогнозируется на уровне 72,9 года. Президент в новом майском указе поставил перед правительством задачу увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 — к 2030-му.

Население России будет стареть: в 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3% (доля трудоспособного населения снизится с 56 до 54,3%), следует из прогноза Росстата. Убыль трудоспособного населения, по данным госстатистики, за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек. При сохранении текущих возрастных границ выхода на пенсию для поддержания текущего размера пенсий нужно будет либо повышать ставку пенсионных взносов, либо увеличивать трансферт ПФР из федерального бюджета.

Чиновники, говоря о необходимости повышения пенсионного возраста, указывают лишь на плюсы для бюджета и не просчитывают все социальные последствия, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. «Те чиновники, которые говорят, что нужно [повышать пенсионный возраст], имеют в виду только фискальную выгоду, но вопрос о пенсионном возрасте должен рассматриваться в контексте более общего взгляда на пенсионную систему», — сказал РБК Гимпельсон.

По его словам, при увеличении срока выхода на пенсию необходимо учитывать, как это повлияет на занятость, на уровень зарплат на российском рынке труда и на стимулы к трудовой деятельности.

Идею повышения пенсионного возраста продвигал Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, который готовил экономическую программу к новому президентскому сроку Владимира Путина. ЦСР предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Эксперты РАНХиГС оптимальным вариантом с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий называли повышение возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Темпы увеличения пенсионного возраста, по их мнению, не должны превышать трех—шести месяцев в год.

Не только возраст​

Повышение пенсионного возраста — не единственное изменение российского пенсионного обеспечения, готовящееся властями. Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на прошлой неделе вновь заявили о необходимости внедрения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Разработанная Минфином и ЦБ пенсионная модель предполагает автоматическое подключение граждан на отчисления с зарплаты на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды. Против автоподписки выступал социальный блок правительства в его прошлом составе (во главе с Ольгой Голодец), из-за разногласий в правительстве обсуждение ИПК было заморожено. Новый вице-премьер Татьяна Голикова по социальным вопросам в интервью РБК заявила, что обсуждения ИПК в правительстве необходимо возобновить.