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Требуют ответа от власти о земле и строительстве жители Бердска

40% обращений в мэрию касаются именно этих тем. С начала года в общественной приемной зарегистрировано 805 обращений. Остались проблемы с 2017-го.

30.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Требуют ответа от власти о земле и строительстве жители Бердска

Ни одно обращение бердчан в мэрию не остается без ответа

Увеличилось количество обращений от жителей на прошлой неделе в мэрию Бердска.

За прошедшую неделю от бердчан поступило 73 обращения, их количество увеличилось по сравнению с предыдущей неделей за счет граждан, приходивших на личный прием к руководителям, рассказала на совещании чиновников 28 мая руководитель общественной приемной Юлия Линк. Всего на личном приеме побывали 17 человек.

С начала года в общественной приемной зарегистрировано 805 обращений.

— Большая доля поступивших обращений — это вопросы в сфере градостроительства, всего 22%, и в сфере земельных отношений, 18%. Все эти вопросы штатные, решаются в рабочем порядке, — сообщила Юлия Линк.

За прошедшую неделю были исполнены 57 обращений.

-Также у нас на контроле с прошлого года стоит обращение жителей дома №2 по ул. Вокзальной по восстановлению циркуляции на доме. С прошлого года данный вопрос не был решен, поскольку проводились процедуры аукционные. Аукцион не состоялся, так как никто не заявился. В этом году документация подготовлена, снова запущен конкурс, — отметила Линк.


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