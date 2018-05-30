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Горячая вода пошла в домах центра Бердска с опережением графика

Котельную «Вега» запустили после гидравлических испытаний. Проблем на сетях не возникло. Устраняют аварии на коммуникациях от частной котельной ТГК-1.

30.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Горячая вода пошла в домах центра Бердска с опережением графика

Котельная «Вега» начала подогревать воду после гидравлических испытаний

В среду в некоторых домах центральной части Бердска пошла горячая вода. На сетях от котельной «Вега», отапливающей этот район, завершили гидравлические испытания. И вполне успешно, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук. Поэтому подогревать воду начали раньше срока. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по графику котельную «Вега» должны были «включить» 3 июня. В этот день планируют запустить горячую воду на городскую территорию, попадающую в ведение частной котельной ТГК-1.

-Мы «Вегу» запускаем, горячая вода пойдет из крана. Территория ТГК пока не включена. Но там испытания проходят. Никаких серьезных дефектов нет на «Веге». А у ТГК сейчас устраняют две небольшие аварии — обе на ул. Пушкина, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск».

Несмотря на то, что частная котельная не будет нагревать для города воду все лето, без нее бердчане не останутся. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, вода пойдет по закольцованной системе от котельной «Вега».

Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнет понижение температуры воды, а 4-го числа произойдет прекращение подачи воды. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как оценил Воспанчук, судя по количеству аварий, выявленных в ходе гидравлических испытаний, «ничего критического нет». После того, как КБУ завершит испытывать на прочность трубы, он приступит к плановым работам по подготовке к следующей зиме. По словам Владимира Викторовича, составлен график работ на все лето — реконструкция и замена сетей и колодцев, устранение провалов.

 


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