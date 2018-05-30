День Пушкина пройдет в библиотеках Бердска

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Анонс

6 июня в России отмечается День русского языка.

Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» при поддержке департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска, министерства культуры Новосибирской области традиционно проводят областную акцию

«Парк Пушкина».

В этот день в нашем городе будет проходить Пушкинский день.

Акция включает детскую и взрослую программы.

Программа для детей традиционно содержит чтения сказок А.С. Пушкина, викторины, интерактивные игры, рисунки на асфальте и др.

Для взрослого населения вечером будет организован «Свободный микрофон» для прочтения любимых строк А. Пушкина и мастер-класс танцев 19 века.

Место проведения акции: танцплощадка и аллеи городского парка культуры и отдыха.

Приглашаем жителей и гостей города приобщиться к русской культуре, вспомнить и почитать пушкинские строки.

Программа для детей будет проходить с 10:30- 13:00.

Взрослая часть начнется в 17:00.