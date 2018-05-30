Мерзнут жители подъезда из-за снятой двери пожарного выхода в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» во вторник пришло сообщение от читательницы Юлии. Она рассказала, что теперь дверь на пожарном выходе из подъезда в доме №35 на ул. Попова отсутствует полностью. На присланном ею фото видно, что отсутствуют не только дверь и косяки, но и сама дверная коробка.

«…Борясь за противопожарную безопасность, управляющая компания не взяла в расчет, что жить без двери на этаже холодно, одна из жилой секций находится прямо напротив отсутствующей двери, теперь уже дыры. Все, находящееся в этом крыле секции, постарались утеплить свои двери, но это просто ненормально — жить с дырой в стене! Кроме того, это небезопасно, так как на балконе собираются дети и подростки, им любопытно, но так как толкового ограждения эвакуационная лестница не имеет, то это может иметь трагические последствия…» — пишет Юлия.

Ранее жители дома №35 по улице Попова жаловались пожарную инспекцию. По словам жителей, сотрудники инспекции, обнаружив закрытый на замок пожарный выход, просто выломали его. После чего, выполнив инструкцию «пожарный выход должен быть открытым», ушли.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по приказу мэра Бердска отдел надзорной деятельности проверил все общежития города, в которых участились случаи пожаров. По требованию сотрудников отдела надзорной деятельности общежития приводят в соответствие противопожарным нормам.

Руслан Нуриахметов, замдиректора УК «Прогресс», которая обслуживает робщежитие, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что дверь, вместе с косяком и дверной коробкой, демонтированы сотрудниками управляющей компании.

— Сегодня было официальное обращение в диспетчерскую, мы по нему сходили посмотрели. Эта дверь сейчас находится на ремонте, ремонт осуществляется силами управляющей компании. Если смогут ее отремонтировать, то в ближайшие два-три дня установят ее на место. Может, даже в течение суток установим. Если мы отремонтировать не сможем, то закажем такую же дверь и чуть позже будет она установлена. А на время монтажа перекроем проем чем-нибудь от сквозняка, — заверил Руслан Нуриахметов.