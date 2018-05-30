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Разбираться в вопросах медицины научат общественники жителей Бердска

При бердской горбольнице создан общественный совет, куда вошли восемь общественников и три медработника.

30.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Разбираться в вопросах медицины научат общественники жителей Бердска

Вячеслав Власов возглавляет комиссию по вопросам здравоохранения в общественной палате Бердска

Рабочая группа завершила работу по созданию общественного совета при горбольнице Бердска. В этот совет вошли восемь общественников и трое сотрудников горбольницы, сообщила на совещании чиновников 28 мая председатель бердской общественной палаты Марина Щербенева.

Первый год в бердской общественной палате работает комиссия по вопросам здравоохранения. Возглавляет ее бывший санитарный врач и эколог Вячеслав Власов.

— Проблем в здравоохранении очень много, в том числе есть вопросы, связанные с финансированием. Недавно к нам обращались бердчане по поводу переноса кабинета травматолога на первый этаж. Но для этого нужны финансовые вливания. Это же не так просто — взять и перенести. Операционные и так далее — это святое место, там масса гигиенических проблем. Если главврач сам по себе перенесет кабинет травматолога, его за это накажут. Такие вещи — они очень серьезные. Нельзя в кабинет терапевта перенести кабинет травматолога, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Власов.

Работа созданного общественного совета при горбольнице принесет только пользу, считает Власов. В том числе позволит общественникам лучше разбираться в вопросах медицины, не все они понимают какие-то нюансы в деятельности медицинских учреждений и полученную информацию доносить до жителей Бердска, отметил руководитель комиссии по здравоохранению.

Комиссия по вопросам здравоохранения тесно сотрудничает с горбольницей. Уже два раза общественники вместе с главврачом вели прием пациентов, приходивших с разными проблемами.

По словам Вячеслава Власова, не все бердчане могут решиться пойти на прием со своими проблемами к главврачу. Когда прочитали, что в горбольнице будут принимать общественники, решили до них донести свои чаяния, рассказал Вячеслав Евгеньевич.

— Зачастую люди неправильно информированы или неправильно обращаются со своими запросами. Нам пожаловался бердчанин, что не может попасть на прием к врачу. Не записывают его и все. Чтобы разобраться с этим вопросом, вместе с пациентом в поликлинику отправилась член общественной палаты как обычный пациент. И запись к врачу прошла без проблем. Оказалось, что пациент не мог объяснить, что ему конкретно нужно, поэтому и не мог записаться на прием к доктору. Такие вещи очень часто происходят. Я не знаю, что случилось с нашими людьми, но порой их поступкам просто удивляешься. Сами неправы, но пытаются сделать виноватыми всех вокруг, — посетовал Власов.


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