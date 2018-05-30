На защиту «Северного потока-2» встали Германия

Кремль отменил совещание по пенсионной реформе с участием Путина
Горячая вода пошла в домах центра Бердска с опережением графика
Фотоальбом «Последний звонок-2018» с фото всех выпускных классов вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
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Мерзнут жители подъезда из-за снятой двери пожарного выхода в Бердске
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Против роста цен на бензин пикетируют водители и коммунисты в Новосибирске
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Отрабатывать исправработы в лесхоз направили злостного алиментщика в Бердске