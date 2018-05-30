На защиту «Северного потока-2» встали Германия

Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте «Северный поток — 2», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве, его слова приводит канал «112 Украина».

«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке — 2″, мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты», — заявил Штайнмайер

Президент ФРГ подчеркнул, что опасения Украины лишиться статуса страны-транзитера газа безосновательны.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком», передает РИА Новости.

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства «Северного потока — 2». Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.