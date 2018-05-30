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Полицейский украл 3,5 кг наркотиков-вещдоков и сел в колонию на 16 лет в Новосибирске

Часть похищенного он планировал с подельниками продать за 350 тыс. рублей. Ближайшие годы вор проведет в колонии строгого режима.

30.05.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Полицейский украл 3,5 кг наркотиков вещдоков и сел в колонию на 16 лет в Новосибирске

Жалобу осужденного на приговор суд оставил без изменения

16 лет колонии строгого режима получил бывший полицейский за хищение наркотиков и покушение на их сбыт, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Приговором Кировского районного суда от 1 марта 35-летний Юрий Малишевский осужден за хищение наркотических средств в особо крупном размере и покушение на их незаконный сбыт.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что сотрудник отдела полиции №8 «Кировский» Малишевский, на которого возложены обязанности по приему, хранению, выдаче вещественных доказательств, используя свое служебное положение из помещения камеры хранения вещественных доказательств отдела полиции с целью последующего сбыта похитил наркотические средства различного наименования (общей массой более 3,5 кг).

Часть похищенных наркотиков, массой чуть менее 1 кг, Малишевский совместно с другим сотрудником полиции собирались продав за 350 000 рублей, однако в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

С учетом тяжести совершённых преступлений, их общественной опасности, данных о личности осужденного, смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства по второму преступлению – совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел — суд назначил Малишевскому окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор в отношении Малишевского оставлен без изменения.


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