Против роста цен на бензин пикетируют водители и коммунисты в Новосибирске

В Новосибирске 31 мая в 18.00 на площади перед ГПНТБ пройдёт акция против роста цен на топливо, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в обкоме КПРФ.

— Рост стоимости топлива – одна из важнейших причин увеличения затрат транспортных организаций. В обороте транспортных компаний расходы на топливо уже превышают 40%. Повысить тарифы соответственно росту цен на топливо перевозчики не могут из-за жесткой конкуренции на рынке. К тому же, в долгосрочных контрактах с крупными клиентами (такими, как например, торговые сети) тариф на перевозку жестко зафиксирован. С новой ценой топлива многие перевозчики уже оказались перед непростым выбором: работать себе в убыток или разорвать контракт и тем самым испортить свою репутацию. Данная проблема побудила Сибирскую ассоциацию автомобильных перевозчиков выйти на акцию протеста, — обосновали коммунисты акцию протеста.

Вот некоторые лозунги, с которыми активисты намерены выйти на пикет: «Нет грабительским ценам на топливо!», «Терпение, как и бензин, на нуле!», «Дорогое топливо сожрет Россию!», «Дорогой бензин = мертвая экономика».

— Стоимость бензина в Новосибирске с каждой неделей ставит новые рекорды. Так, только за период с 14 по 21 мая стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,7%, а бензина — на 2,1%. Напомним, что ещё в начале февраля 2018 года по итогам проведённого совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний Федеральная антимонопольная служба не прогнозировала рост цен на бензин и дизельное топливо в стране. Сегодня стоимость самого ходового 92-го бензина в Новосибирске превысила 40 рублей за литр. Цена дизтоплива – 45 рублей, а АИ-95 42,90, — сообщили в пресс-службе обкома компартии.