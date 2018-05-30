Отрабатывать исправработы в лесхоз направили злостного алиментщика в Бердске

Отец оставил сына без алиментов и теперь по приговору суда вынужден отрабатывать исправительные работы, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Бердску находится исполнительное производство в отношении 37-летнего гражданина о взыскании задолженности по алиментным обязательствам в размере более 200 000 рублей.

Мужчина уже был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Но недобросовестный папаша решил не вставать на путь исправления и продолжил безответственно относиться к своему 12-летнему сыну. Он не оказывал ему материальной помощи и в воспитании участия не принимал.

В связи с этим в отношении гражданина уже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Результатом его рассмотрения судом стало условное осуждение с испытательным сроком 6 месяцев.

— Однако нерадивого отца это не остановило, он не прекратил игнорировать законные требования судебных приставов оплатить задолженность, и надеялся на русское «авось». Мужчина не предпринимал ни одной попытки к официальному трудоустройству и игнорировал требования судебного пристава-исполнителя обратиться в Центр занятости населения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В период испытательного срока, назначенного судом, бердчанин за два месяца накопил задолженность по алиментам в размере 23 000 рублей, и оплачивать её не собирался. Поэтому в отношении него снова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Осознав ситуацию, должник раскаялся в содеянном и признал свою вину.

Суд назначил гражданину К. наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства.

Забывший о своем сыне папа теперь отрабатывает исправительные работы в Бердском лесхозе.