Клещевой энцефалит подозревают у пациента горбольницы Бердска

Лидером по покусам клещей среди городов и районов Новосибирской области стал Бердск. По состоянию на 28 мая клещи покусали 271 бердчанина. Чуть отстает Искитимский район. Там зарегистрировано 263 покуса.

По словам главного специалиста-эксперта бердского отдела Роспотребнадзора Надежды Ивановой, по сравнению с прошлым годом сейчас клещевых покусов в два раза меньше. Свою роль в этом сыграла погода.

Последствия укусов клещей не преминули себя ждать. Врачи отправили в больницу бердчанина с подозрением на клещевой энцефалит. Другой житель Бердска лечится дома от клещевого боррелиоза, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Иванова.

Территория Новосибирской области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Эндемичными остаются 23 административные территории (20 районов и 3 города), на которых проживают 2 240 297 человек.

На 28 мая 2018 года зарегистрировано 3378 обращений жителей с покусами клещами, что на 58,9 % меньше аналогичного периода в 2017 году – 8219 случаев, сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.

Традиционными остаются места получения укусов клещами: садовые общества — 118 случаев, кладбища — 36 случаев, территории парков — 11 случаев, туристические поездки за пределы Новосибирской области (республика Алтай, Алтайский край и т.д.) — 90 случаев.

Наибольшее число покусов отмечается среди пенсионеров — 835, среди рабочих — 631, школьников — 570.

Наибольшее число обращений жителей на покусы клещами зарегистрировано на 12 территориях области: Искитимский район — 263 случая, Бердск — 271, Тогучинский район — 202, Ордынский район — 151, Мошковский район — 142, Маслянинский район — 117, Сузунский район — 84, Черепановский район — 72, Болотнинский район — 71, Карасукский район — 60, Краснозерский район — 52, Коченевский район — 66.

Исследовано клещей на наличие клещевого вирусного энцефалита 1845, из них положительных находок 30 (1,6 %), за за аналогичный период прошлого года 4228, из них положительных 113 (2,7 %). На клещевой боррелиоз 1875, из них положительных 531 (28,3 %), за аналогичный период прошлого года 4012, из них положительных 1867 (46,5 %).

Зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в прошлом году их было 6.

По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Сидят в засаде у дорожек

Вирус передается человеку при присасывании инфицированного клеща. Заражения часто связаны с различными бытовыми причинами: нахождение на дачных участках, отдых на природе, сбор дикоросов, рыбалка, занос клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и так далее. При снятии, раздавливании клеща или расчесывании места укуса может произойти заражение клещевым энцефалитом в результате втирания в кожу со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции. Можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке, поэтому необходимо употреблять этот продукт только после кипячения (заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана).

Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу.

Защищаемся

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Профилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита получили 2109 жителей области, что составило 62,4 % от всех обратившихся (за АППГ получили иммуноглобулин 4939 чел. – 60,1 % от обратившихся).

На совещании чиновников в бердской горадминистрации главврач горбольницы Юрий Краморов обратился к представителям СМИ с просьбой напомнить мамам и папам, бабушкам и дедушкам, что осматривать детей на предмет клещей нужно каждые два часа. И если обнаружили кровососа, немедленно обращаться в больницу.

Детям и подросткам до 18 лет иммуноглобулин вводится бесплатно.