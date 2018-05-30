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Вице-мэр по ЖКХ и строительству пока не назначен в Бердске

Замглавы по городскому хозяйству Лариса Степанова ушла в отпуск. Претендент на ее кресло Владимир Захаров еще остается директором управления ЖКХ.

30.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Вице мэр по ЖКХ и строительству пока не назначен в Бердске

Владимир Захаров пока остается директором УЖКХ

В среду, 30 мая, традиционное заседание коммунальщиков провел руководитель управления ЖКХ Владимир Захаров. Обычно председательствует вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Степановой предложили уволиться по собственному желанию. Но она ушла в отпуск, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

Захаров, который является основным претендентом на пост Степановой, пока остался в своей нынешней должности. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в новой структуре бердской власти один из трех заместителей главы объединит два направления — жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство.

Мэр Евгений Шестернин предложил занять это кресло Владимиру Захарову. Тот думает.

— Сегодня я — директор управления ЖКХ, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» утром 30 мая Захаров, сообщив, что еще не принял окончательного решения по изменению в своей карьере.

Его в том числе беспокоит, кто займет его место в управлении. Для Захарова важно оставить «хозяйство» в надежных руках.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» кадровые перемены в высших эшелонах бердской власти начались накануне. 28 мая Евгений Шестернин назначил вице-мэром по экономике Жанну Шурову, занимавшую должность главного бухгалтера горадминистрации. Замом по соцполитике с большой долей вероятности останется Сергей Носов. Согласно новой структуре исполнительной власти у главы Бердска будет три зама. Должность первого вице-мэра упраздняют.


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(5) Комментариев

  1. YYY

    Как мне кажется Степанова Л.В. была вполне на месте — характер и опыт работы подходящие. Проработала в должности с декабря 2016г. — полтора года. Замечаний к работе много, но на этой должности их не избежать. Захаров мужчина симпатичный, но по сравнению со Степановой более мягкий (мое сугубо субъективное мнение, может и ошибочное). Ему надо очень хорошо подумать соглашаться ли на эту должность, т.к. это отнюдь не синекура — придется работать и получать не только зарплату, но и пинки, оплеухи и т.п. 8)

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  2. Зверь

    нормальный мужик,и мэр думаю что верно принял решение и сделал ему предложение занять эту должность.

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  3. Аноним

    Администрация что модельное агенство где как пишут красивый мужик,или детский сад,где пинки получают за зарплату? Я всегда почему то думал,что там должны работать спецы,знающие свое дело самостояльно без дюлей по взрослому,делая жизнь города нормальной,как живой здоровый организм.Растущий и процветающий.Как определить степень нормальности подскажите? Мне одному кажется что развал жкх это норма?

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  4. Аноним

    они друг другу предложения делают, а тем временем ЧАСТНАЯ котельная отошла от своих прямых обязанностей, но БАБЛО собирать будем!!!

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