Вице-мэр по ЖКХ и строительству пока не назначен в Бердске

В среду, 30 мая, традиционное заседание коммунальщиков провел руководитель управления ЖКХ Владимир Захаров. Обычно председательствует вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Степановой предложили уволиться по собственному желанию. Но она ушла в отпуск, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

Захаров, который является основным претендентом на пост Степановой, пока остался в своей нынешней должности. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в новой структуре бердской власти один из трех заместителей главы объединит два направления — жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство.

Мэр Евгений Шестернин предложил занять это кресло Владимиру Захарову. Тот думает.

— Сегодня я — директор управления ЖКХ, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» утром 30 мая Захаров, сообщив, что еще не принял окончательного решения по изменению в своей карьере.

Его в том числе беспокоит, кто займет его место в управлении. Для Захарова важно оставить «хозяйство» в надежных руках.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» кадровые перемены в высших эшелонах бердской власти начались накануне. 28 мая Евгений Шестернин назначил вице-мэром по экономике Жанну Шурову, занимавшую должность главного бухгалтера горадминистрации. Замом по соцполитике с большой долей вероятности останется Сергей Носов. Согласно новой структуре исполнительной власти у главы Бердска будет три зама. Должность первого вице-мэра упраздняют.