Видеокамеры установили на опасном переезде через рельсы в Бердске

Два самых аварийных железнодорожных переезда Новосибирского региона оборудовали системами видеофиксации нарушений. Об этом сегодня, 30 мая, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил пресс-секретарь Новосибирского региона ЗСЖД Михаил Лыкосов.

РЖД усиливает меры по профилактике нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах. В частности, в мае этого года семь интенсивных железнодорожных переездов были оборудованы системами видеонаблюдения для фиксации нарушений. В их числе два регулируемых переезда, которые по статистике можно назвать самыми аварийными в Новосибирской области. Это переезд 38 км на станции Бердск и 52 км перегона Искитим-Бердск (в селе Лебедевка Искитимского района). С 2005 года на каждом из них из-за грубых нарушений водителями автотранспорта правил произошло по 4 ДТП.

Кроме этих двух переездов за последний месяц видеофиксацией оснащены переезды на 19 км станции Юность (на пересечение с улицей Одоевского в Матвеевке), 35 км станции Крахаль, 118 км перегона Тогучин-Изынский, 7 км станции Пашино и Бурлинский переезд станции Новосибирск-Главный. Установка оборудования видеофиксации на переездах будет продолжена.

За пять месяцев 2018 года на переездах региона зафиксировано 93 нарушения водителями правил их пересечения. Основными нарушениями остаются пересечение переезда на запрещающий сигнал светофора, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах. В 2018 году по вине водителей в регионе уже произошло ДТП на одном из переездов.

Всего в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги действуют 149 переездов, 51 из них круглосуточно контролируются дежурными работниками. Кроме того, 117 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией, на 40 переездах с наиболее интенсивным движением установлены заградительные устройства, препятствующие проезду автомобилей через железнодорожные пути.