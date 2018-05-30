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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

В в газете от 30 мая опубликованы фото всех выпускных классов бердских школ.

30.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №18/2018

Сегодня, 30 мая, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №18/2018.

В номере вы прочтете:

1. Вкладка фотографий всех 11-классов Бердска с последнего звонка.

2. В Бердске замерзают: нет отопления и горячей воды, а на улице холодно.

3. Массовое обрушение домов из-за грунтовых вод не признают ЧС.

4. Детская страничка: в музее хранятся даже снежинки.

5. Мэр назначил нового заместителя по экономике. Им стала бывший главбух мэрии.

6. Новый директор КБУ ответил на вопросы редакции:о концессии и долгах.

7. Начали осушать затопленную подземными водами территорию Бердска.

8. Какие дороги и за какие деньги отремонтируют в 2018 году в Бердске?

9. Многодетной семье из разрушенного дома дали 3-комнатную квартиру.

10. В колонии заключенные выстроились в очередь за книгами, собранными в Бердске.

11. Библиотекари знакомят с книжными новинками.

12. Воспоминания старожилов о жизни в старом Бердске.

13. Зачем нужен минимальный размер оплаты труда, разъясняет прокуратура.

14. Пациент обвинил в геноциде бердское здравоохранение.

15. Программа празднования Дня детства в Бердске.

На обложке — Замерзли бердчане накануне лета.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


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