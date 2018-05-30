Путин поставил 30-летнего управленца руководить Ямало-Ненецким АО

Президент Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона 30-летнего Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба Кремля. Он стал самым молодым руководителем региона в стране.

Прежний глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин досрочно прекратил свои полномочия, поскольку 18 мая возглавил Министерство природных ресурсов и экологии в новом правительстве России. Кобылкин руководил ЯНАО с 2010 года. Его предшественником был Юрий Неелов, который возглавлял регион 16 лет.

Дмитрий Артюхов родился в феврале 1988 года. Он является выпускником Тюменского государственного университета. С 2010 года работал в аппарате главы ЯНАО, с 2014-го был помощником Кобылкина, а в 2016 году его назначили вице-губернатором округа.

В ситуации с назначением Артюхова сыграла свою роль рекомендация его предшественника Кобылкина, уверен вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Раз Кобылкин взял такого молодого человека к себе в команду заместителем, можно сделать вывод, что Артюхов — один из близких членов его команды, говорит Макаркин.

В аппарате главы ЯНАО Артюхов занимался проработкой проектов экономического развития. В 2012 году он на год ездил в Сингапур, где получил степень MBA. Тогда же был включен в резерв управленческих кадров округа в качестве потенциального руководителя, передает РБК.

Отцом нового главы региона является руководитель фракции «Единой России» в Тюменской областной думе Андрей Артюхов, который в 1998–2000 годах был председателем Государственной думы ЯНАО, а в 2001–2002 годах — заместителем губернатора Тюменской области.

Секрет успеха столь молодого политика прост, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Нужно быть в команде, быть лояльным, дождаться, пока отсеются остальные претенденты на место, успешно участвовать в модных программах, таких как «Лидеры России», и иметь хорошего папу», — отметил он.

Дмитрий Артюхов родился в 1988 году. Получив экономическое образование в Тюменском государственном университете, начал работать в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа: сначала в должности помощника первого заместителя губернатора, затем — помощником губернатора. Параллельно учился на юриста, а в 2013 году получил степень MBA в Сингапурском университете управления.

В 2016 году Артюхова назначили заместителем губернатора по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций. В этой должности он реализовал проект заключения концессионного соглашения на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое на сумму более 7 млрд руб. Победителем конкурса стала структура Виктора Вексельберга.

Среди заслуг чиновника отмечают его вклад в реализацию на Ямале проекта по строительству Северного широтного хода — железнодорожной магистрали, которая должна связать западную и восточную части ЯНАО, а также обеспечить вывоз грузов с месторождений северных газовых районов Западной Сибири и сократить маршруты до портов на северо-западе России. Проекту стоимостью почти 236 млрд руб. в начале 2018 года дал старт Дмитрий Медведев. В реализации примут участие РЖД, «Газпром» и, возможно, ВЭБ. Также Артюхов курировал заключение инвестсоглашений с работающими в регионе компаниями, среди которых «Газпром», «Роснефть», «Газпром Нефть», НОВАТЭК, «Транснефть», «Сибур» и ЛУКОЙЛ.

Человек Якушева и Собянина

Еще одна перестановка среди региональных руководителей — назначение временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора. Пост губернатора оказался свободен, после того как глава региона Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ.

Моор имеет многолетний опыт работы вице-губернатором Тюменской области и был на хорошем счету как у главы региона, так и в администрации президента, говорит федеральный чиновник, близкий к руководству региона. Также Моор участвовал в тренинге для «будущих губернаторов». Тренинг был организован РАНХиГС при поддержке администрации президента для подготовки назначенцев на высокие, в том числе и губернаторские, посты.

Помимо Моора семеро участников тренинга уже стали главами регионов — Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Бурков (Омская область) и Андрей Клычков (Орловская область). Ряд других участников получили назначения в федеральные органы власти, один из участников тренинга вошел в новое правительство — Михаил Котюков стал министром науки и высшего образования.

Моора можно отнести к выдвиженцам мэра Москвы Сергея Собянина, отмечает политолог Михаил Виноградов. Он работал в администрации Тюмени еще при губернаторе Собянине, а при его преемнике Якушеве занимал посты в администрации области и на относительно самостоятельном участке сити-менеджера Тюмени, напоминает он.

И Кобылкин, и Якушев получили повышение, поэтому у них была возможность рекомендовать президенту своих преемников, резюмирует Макаркин.