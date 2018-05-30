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Скончалась в перевернувшейся Toyota Corolla 63-летняя автоледи из Нижневартовска под Новосибирском

Она ехала по трассе «Иртыш» в направлении Омска и, не справившись с управлением, вылетела с дороги. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

30.05.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев

Скончалась в перевернувшейся Toyota Corolla 63 летняя автоледи из Нижневартовска под Новосибирском

Автоледи скончалась на месте ДТП

В Барабинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

28 мая около 16.00 на 289-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» произошло опрокидывание автомобиля Toyota Corolla. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что за рулем иномарки находилась 63-летняя жительница Нижневартовска. Машина следовала со стороны Новосибирска в сторону Омска.

По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением машиной. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

По факту ДТП начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Скончалась в перевернувшейся Toyota Corolla 63 летняя автоледи из Нижневартовска под Новосибирском


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