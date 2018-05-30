На 5 млрд рублей подписала соглашений Новосибирская область на ПМЭФ-2018

Одним из главных итогов работы официальной делегации Новосибирской области на XXII Петербургском Международном экономическом форуме стало подписание семи соглашений о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Пять из них подписал глава Новосибирской области Андрей Травников, который возглавил делегацию региона.

В первый день работы форума, 24 мая, врио губернатора подписал соглашение с ООО «Яндекс». Важной составляющей сотрудничества станет развитие образовательных проектов и проектов в сфере организации движения общественного транспорта.

Соглашение о стратегическом партнерстве в научно-исследовательской деятельности и образовательных проектах было заключено между Научно-техническим центром «Газпромнефти», Новосибирским государственным университетом и Технопарком Новосибирского Академгородка. Это сотрудничество позволит объединить совместный научный потенциал для развития современных российских технологий в нефтегазовой отрасли.

Планируется сотрудничество сторон в сфере научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, подготовки кадров. В частности, предполагается совместное участие в разработке наукоемких инновационных технологий.

«Это соглашение — один из первых шагов в рамках инициатив по реализации проекта, который мы называем «Академгородок 2.0», — подчеркнул Андрей Травников, комментируя соглашение. Он напомнил, что при обсуждении плана мероприятий по развитию Новосибирского научного центра была отмечена необходимость укрепления взаимодействия Академгородка с научно-технологическими центрами крупных компаний, как частных, так и с государственным участием.

«Работа по реализации соглашения, с одной стороны, позволит ориентировать научно-образовательную сферу и инновационные предприятия региона на потребности крупного индустриального партнёра, и более чётко ставить перед ними задачи. С другой стороны – соглашение открывает канал продвижения открытых инноваций в нефтегазовый сектор: представители отрасли смогут быстро рассматривать разработки, которые появляются в Новосибирске, на предмет возможного применения на практике», — отметил глава региона.

Ряд соглашений глава Новосибирской области подписал во второй день работы ПМЭФ-2018. Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития ядерной медицины с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина», подразумевает реализацию проекта по созданию Центра ядерной медицины стоимостью более 1 млрд рублей.

Цель соглашения, заключенного между Правительством Новосибирской области и ООО «Мобильные ТелеСистемы», — реализация государственной программы «Цифровая экономика». В рамках соглашения МТС инвестирует в цифровизацию экономики нашего региона и развитие инфраструктуры связи три миллиарда рублей до 2020 года.

Также Андрей Травников присутствовал при подписании соглашения о передаче в доверительное управление «Россетям» АО «Региональные электрические сети» и АО «Электромагистраль». Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и представитель акционеров Николай Степанов.

«Соглашение имеет особое значение для жителей Новосибирска. Безусловно, приход в наш регион МРСК Сибири, являющегося частью федерального холдинга «Россети», будет способствовать более оперативному обновлению парка оборудования, повышению надежности энергоснабжения населения, созданию новых мощностей. Уверен, это положительно скажется на инвестиционной привлекательности области», — отметил врио губернатора.

Всего за три дня работы на форуме делегация Новосибирской области приняла участие в 12 рабочих мероприятий и более 20 деловых переговоров. Обсуждались перспективные проекты в сфере телекоммуникаций, цифровой экономики, информационных технологий, медицины, производства строительных материалов.