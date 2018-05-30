ЛДПР поздравляет Жанну Шурову!

График отключения горячей воды в Бердске: частную котельную остановили на все лето
Путин дал российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону
МФЦ в Бердске: Посетители перестали спрашивать — что, где и сколько стоит?
Пособничество в растрате инкриминирует СК арестованному замдиректора мусорной свалки Бердска
Новый замглавы Бердска: не обещаю «Мерседесов»!
Новым вице-мэром Бердска по экономике назначат главбуха городской администрации
Выбрали подрядчика для ремонта двора по программе «Комфортная среда» в Бердске
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Заместителем по экономике назначил экс-главбуха мэрии глава Бердска
Ключи от «трешки» дала власть многодетной семье из разрушающегося дома Бердске