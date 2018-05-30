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ЛДПР поздравляет Жанну Шурову!

Желаем крепкого здоровья, терпения, упорства, настойчивости и целеустремлённости в достижении поставленных целей и задач по развитию города!

30.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП»ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет Шурову Жанну Сергеевну с назначением в должность вице-мэра!

Желаем крепкого здоровья, терпения, упорства, настойчивости и целеустремлённости в достижении поставленных целей и задач по развитию города!
И конечно же, успехов в работе во благо города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П..


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