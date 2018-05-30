ЛДПР поздравляет Наталью Фокину!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердское местное отделение ППП»ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет Фокину Наталью Валерьевну с назначением в должность председателя Территориальной избирательной комиссии г.Бердска!

От всей души желаем крепкого здоровья, терпения, политической непредвзятости и дальновидности!

Надеемся на полноценное сотрудничество и взаимодействие в рамках избирательного права и действующей законодательной базы в предвыборно-выборных процессах любого уровня!

Удачи и успехов Вам, Наталья Валерьевна!

Отдельно хотелось бы поблагодарить Лаптеву Галину Петровну за многолетний и добросовестный труд на посту председателя Территориальной избирательной комиссии г.Бердска! За грамотное и конструктивное взаимодействие с местными отделениями Парламентских Партий! За профессионализм и взаимопонимание в предвыборно-выборных процессах!

Дай Вам, Бог здоровья и долгих лет жизни, Галина Петровна!

Надеемся, что в дальнейшем, если потребуется, не откажете нам в помощи и необходимых консультациях!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П..