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Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

Умное решение: За 1200 рублей в месяц вашу новость увидят 15 000 у.п. в сутки!

30.05.2018 Нет комментариев

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

В кризис многие предприниматели ищут недорогой, но эффективный канал коммуникаций с потенциальными потребителями. На сегодня в Бердске, думается, таким каналом с охватом огромной аудитории выступает сайт www.kurer-sreda.ru

В сутки его читают от 12 000 до 20 000 у.п., которые просматривают более 100 000 страниц. Информационный сайт «Курьер.Среда.Бердск» очень плотно интегрирован с городским каталогом «Весь Бердск», на котором за небольшую плату размещены сайты партнеров. За 1200 рублей в месяц наши партнеры могут размещать неограниченное количество фотографий, новостей, товаров, пять купонов скидок. Внутри своего кабинета они видят статистику посещений.

Контент наших клиентов с сайта «Весь Бердск» транслируется на сайте www.kurer-sreda.ru и www.afishanso.ru.

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По большому счету за вполне доступные деньги даже для кризисных времен – вы потенциально получаете огромную аудиторию. Более подробно о возможностях трансляции ваших новостей, купонов, товаров на самом читаемом сайте Бердска можно узнать, позвонив по телефонам: 8-913-947-84-69, 8-983-315-11-31, 8-909-532-95-38.


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